Croce Verde, torna la borsa di studio in memoria di Piero Mungai

Torna, per la quarta edizione, la borsa di studio della Croce Verde di Lucca intitolata alla memoria del dottor Piero Mungai, storico presidente dell’associazione nonché stimato e apprezzato medico lucchese.

Il contributo economico, destinato a studenti al primo anno di medicina e chirurgia iscritti a un ateneo statale, anche per l’anno accademico 2022/23 ammonta a 3mila euro una tantum.

L’assegnazione della borsa di studio si baserà su criteri di merito, dato che verrà preso in considerazione, in primo luogo, il punteggio conseguito nel test nazionale d’ammissione al corso di medicina e chirurgia. In caso di parità verranno analizzate eventuali attività di volontariato e, a seguire, la certificazione Isee prodotta in sede di domanda.

“Presentare la quarta edizione di questa borsa di studio mi riempie di orgoglio – afferma Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde Lucca – si tratta di un doveroso omaggio a una figura estremamente importante per noi, quella del dottor Piero Mungai; al tempo stesso, è un aiuto concreto nei confronti di giovani che sognano di vestire il camice bianco e andare a operare in un settore fondamentale come quello della sanità. Anche questo è uno degli impegni statutari del nostro sodalizio: investire nella formazione continua di volontari e cittadini“.

Su tre edizioni la borsa di studio è stata assegnata a tre studentesse. Potranno accedere al bando le studentesse e gli studenti residenti nei comuni della provincia di Lucca dove è presente una sede della Croce Verde Lucca: Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Lucca, Viareggio.

La valutazione delle domande sarà di competenza di un’apposita commissione, formata da Daniele Massimo Borella (presidente Croce Verde Lucca), Massimo Perna (vicepresidente Croce Verde Lucca), Elisa Ricci (presidente Humanitas pro Croce Verde srl), Lorenzo Bianchini (delegato al patrimonio Croce Verde Lucca), Michele Carmassi (direttore sanitario Croce Verde Lucca), Isabella Borella (delegata al settore cultura Croce Verde Lucca), Rosanna Bisordi (delegata al settore cultura Croce Verde Lucca).

Le domande potranno essere consegnate agli uffici della Croce Verde Lucca in viale Castracani, 468/D da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 nei pomeriggi di martedì e giovedì. In alternativa, è possibile inviarle via mail all’indirizzo cvlucca@croceverdelucca.it. La scadenza per la consegna è fissata per le 12 di lunedì 31 ottobre. Il bando integrale e il modulo per la domanda sono reperibili al sito www.croceverdelucca.it.