Giornata degli archivi nel segno di Puccini e dei Mille

Ritorna Archivi.Doc, la giornata che apre al pubblico gli archivi delle dimore storiche della Toscana e che quest’anno si inserisce nell’evento nazionale Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro organizzata da Adsi – Associazione dimore storiche italiane.

Sabato 8 ottobre apriranno gratuitamente al pubblico (con prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 ottobre alle 16) gli archivi delle famiglie toscane, abitualmente accessibili solo agli studiosi, che permettono di ripercorrere le trame della storia cittadina, regionale, italiana e internazionale intrecciando tracce, indizi, ipotesi e conferme nei documenti, nelle pergamene, nelle lettere, nei diplomi, nei cabrei, nelle infinite filze.

Il tema di quest’anno è la musica che nei secoli ha accompagnato la storia di queste residenze: non solo spartiti ma testimonianze di musicisti di passaggio, di eventi e concerti che hanno avuto la dimora come scenario. Accanto agli archivi di famiglie toscane a tutti note dai libri di storia e di storia dell’arte, aderiscono alla giornata quelli di personalità e istituzioni che arricchiscono e completano questa incursione dietro le quinte della storia ufficiale.

La Toscana è la regione che conta il maggior numero di aperture: 22 a Firenze e Provincia, 1 a Cecina in provincia di Livorno, 3 a Lucca e provincia, 3 in Lunigiana, 6 nelle Terre di Pisa, 1 a Pistoia, 1 a Prato e 3 nel Senese.

Quella degli immobili storici è una rete unica, dall’immenso valore sociale, culturale ed economico che i proprietari si impegnano quotidianamente a custodire e a valorizzare. Le dimore storiche, infatti, costituiscono non solo un patrimonio turistico di rara bellezza ma anche il perno di una economia circolare per i borghi su cui si trovano. Il 54% di tali immobili si ubica, infatti, in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 26% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

L’iniziativa, in collaborazione con la Direzione generale archivi del Ministero della cultura e con l’Associazione nazionale Case della memoria nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della cultura e di Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Provincia di Siena e in collaborazione con Città Nascosta, Generali Assicurazioni Agenzia di Empoli Iacopo Speranza, Associazione Archivi Storici delle famiglie, Terre di Pisa, The Lands of Giacomo Puccini, Conoscere Firenze e gli Amici dei Musei Fiorentini.

Carte in dimora si inserisce nelle attività che Adsi promuove durante l’anno per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico e culturale del Paese. Non solo, il loro indotto genera un impatto positivo su moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo, dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo.

Le aperture in provincia di Lucca

Archivio Puccini, viale Puccini 260, Torre del Lago. Orario di apertura: 10-13 e 15-18

La Fondazione Simonetta Puccini esporrà circa venti documenti estratti dalle sezioni carteggio, fototeca, emeroteca e musica manoscritta. L’’esposizione sarà visitabile all’Auditorium Simonetta Puccini di viale Puccini 260 a Torre del Lago.

L’Archivio Puccini è stato dichiarato fondo di interesse storico dal Mibact. La raccolta comprende un’ampia documentazione, composta da carteggi familiari e professionali, missive, fotografie, documenti amministrativi, musica manoscritta e a stampa, e costituisce una testimonianza di straordinario valore per la ricostruzione della vita e dell’opera di Giacomo Puccini. La documentazione attualmente conservata a Torre del Lago ammonta a circa 28500 carte e 2000 volumi manoscritti e a stampa. Nell’Archivio sono inoltre presenti le edizioni a stampa delle opere pucciniane, licenziate a più riprese da Ricordi, nella riduzione per canto e pianoforte: materiali preziosi per la ricostruzione del processo compositivo, dal momento che Puccini sottopose a revisione pressoché tutte le sue opere, modificandole con annotazioni manoscritte sugli spartiti che poi trasmetteva al suo editore perché correggesse le precedenti edizioni.

Archivio storico Orlando Smi, via della Repubblica 257, Fornaci di Barga, Barga. Orario di apertura: 14,30-17,30

Sarà possibile partecipare ad una visita guidata all’Archivio storico Orlando Smi e all’esposizione di cimeli risorgimentali collezionati dalla famiglia Orlando, fra cui l’uniforme da volontario garibaldino di Giuseppe Orlando, uno dei Mille e direttore di macchina del piroscafo Lombardo. Verranno mostrati documenti storici e materiale fotografico. Proiezione di un documentario dell’Istituto Luce sulle opere assistenziali della Società metallurgica italiana.

L’Archivio storico Orlando Smi è di proprietà di Intek e Kme Italy ed è conservato a Fornaci di Barga nella sede di Kme ltaly. La Società metallurgica italiana, costituita nel 1886, realizzava prodotti di fonderia in rame, ottone e leghe di metalli non ferrosi. È stata una delle piu importanti industrie italiane nell’arco di oltre un secolo, con stabilimenti sia in Toscana che nel Nordi Italia. La famiglia Orlando, nella fase di realizzazione dei primi stabilimenti toscani, ha avuto una visione moderna ed illuminata non solo nelle attività produttive ma anche nell’assistenza sociale e culturale a favore dei dipendenti e delle loro famiglie. Oggi l’attività industriale dell’azienda (Kme) prosegue sia in Italia che all’estero. Lo stabilimento di Fornaci di Barga è il piu importante sul territorio nazionale. L’Associazione archivio storico Orlando Smi (Ets) è stata fondata nel 2016 per collaborare con la proprietà allo scopo di riordinare, rendere fruibile e valorizzare questo importante archivio d’impresa che raccoglie una vasta documentazione storica (fine XIX secolo – fine XX secolo) posta sotto tutela del Ministero dei beni culturali. Attualmente sono stati inventariati i primi quattro importanti fondi: atti dovuti, marchi e brevetti, opere assistenziali, materiale fotografico. Il lavoro proseguirà con I’inventariazione di altri fondi.

Puccini Museum – Casa natale – Associazione nazionale Case della memoria, piazza Cittadella 5, Lucca. Orario di apertura: due visite, alle 17 e alle 18,30

Sarà possibile assistere eccezionalmente a una visita guidata a più voci della casa natale di Giacomo Puccini con particolare attenzione alle partiture e agli spartiti, manoscritti e a stampa, e ad altri preziosi documenti che raccontano la creatività di questo grande compositore. La visita sarà accompagnata da intermezzi musicali.

L’Archivio della Fondazione Giacomo Puccini conta circa 1000 documenti (musiche manoscritte e autografe, lettere, fotografie, libretti, spartiti e partiture a stampa, ecc). L’80 per cento del patrimonio è già stato catalogato e digitalizzato e sarà presto consultabile on line grazie ad un sito creato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana. Si tratta di documenti che nel corso degli anni la Fondazione ha acquistato e ricevuto in dono. Alcuni fondi sono direttamente collegati alla famiglia (discendenti della famiglia Puccini e della famiglia della moglie Elvira Bonturi) o altri fanno riferimento a personaggi che sono stati in relazione diretta con il compositore nel corso della sua vita. L’archivio accoglie anche beni in comodato o in prestito appartenenti a privati e/o istituzioni.