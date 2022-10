Dopo il successo delle prime serate c’è ancora tempo stasera (1 ottobre) e domenica per assistere all’evento eccezionale in scena da giovedì scorso al teatro di San Girolamo.

Ha strappato sorrisi, riflessioni e soprattutto tanti applausi la versione italiana di Tomorrow’s Parties, uno dei lavori più acclamati di Forced Entertainment, compagnia storica della drammaturgia contemporanea britannica, che, per la prima volta nella sua storia, ha accordato ad ALDES e a Roberto Castello, che è anche autore della traduzione del testo, la rappresentazione in una lingua diversa dall’inglese. Sul palco ci sono alcuni fra i maggiori interpreti della scena contemporanea italiana: Marco Cavalcoli nel ruolo maschile e Caterina Simonelli e Deniz Özdoğan ad alternarsi in quello femminile.

Tomorrow’s Parties è uno sguardo giocoso, commovente, e a tratti delirante, verso il futuro. In scena una donna e un uomo che chiacchierano, avanzando le ipotesi più diverse su cosa avverrà. Una drammaturgia e un linguaggio semplicissimi, accessibili, comprensibili e godibili da tutti, il cui risultato però è uno straordinario e coloratissimo affresco del reale e dell’immaginario. Un testo profetico (ha debuttato nel 2011), un’opera gentile, toccante e profonda che è contemporaneamente poetica, etica e politica.

I biglietti per lo spettacolo in San Girolamo (1 e 2 ottobre) sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583465320) e online su ticketone.it

Per informazioni: ALDES (info@aldesweb.org, telefono 3483213503).

I prezzi sono di 15 euro per l’intero, 10 per il ridotto 18-26 anni e 5 per il ridotto under 18 (ma lo spettacolo non è adatto agli under 14).