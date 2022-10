Lucca Games, non solo spalti delle Mura. I padiglioni conquistano tutta la città

A ridare speranza a tutti gli appassionati e i curiosi di gioco, torna l’iconico padiglione Carducci fuori le Mura di Lucca. Con i suoi oltre 10mila metri quadrati, ospiterà oltre 150 espositori del mondo Games, tra giochi da tavolo, di ruolo, miniature, con il ritorno di Miniature Island, e carte collezionabili.

Riprende il suo posto all’interno del padiglione, accanto agli artisti di Luk For Fantasy, l’Area Performance, l’Artist Playground di Lucca Comics & Games dove ogni anno si ritrovano i maestri dell’arte fantasy. Subito fuori, invece, si troverà la sala Ingellis, che ospiterà un ricco programma culturale per gli appassionati di gioco e fantascienza, e la nuova sala Ingellis Pro dove, in collaborazione con Game Science Research Center, si affronteranno le tematiche della ricerca ludica e della formazione di settore insieme agli ospiti della manifestazione, in una serie di seminari, workshop ed attività verticali.

Ma non finisce qui. Le aree dedicate ai giocatori si ampliano verso ovest e abbracciano più punti della città, vecchi e nuovi. Al Baluardo San Paolino e alla Cortina Santa Maria si posiziona The Citadel con i grandi nomi del settore costuming e dell’artigianato. Tornano anche le attività delle associazioni con tornei e dimostrazioni. All’Hotel San Luca, invece, torna l’Indie Palace; il Castello Porta San Donato sarà il luogo d’elezione dello spazio dedicato al Rpg Old School mentre allo spazio eventi Pinturicchio ci sarà un programma giornaliero di gioco di ruolo multitavolo.

Vicino a quest’ultima area, proprio in piazza Santa Maria, prende posizione il padiglione monografico di Hasbro con attività spettacolari e ingaggianti legate alle più importanti proprietà intellettuali: Avengers, Spider – Man, Black Panther, Star Wars e, dedicato ai fan del gioco di ruolo, Dungeons & Dragons. Completano il trio di padiglioni monodedicati ai brand Games quello di Cmon, che si colloca in piazza San Giusto, e quello di Pokémon Company che per la prima volta esce dal Carducci e si posiziona in piazza della Colonna Mozza con un’offerta dedicata a tutti i visitatori che vogliono avvicinarsi al gioco di carte collezionabili.

Non mancheranno le mostre dedicate ai grandi maestri del settore, con la già annunciata Alex Randolph, regista di giochi dedicata al game designer, che per la prima volta nella storia di Lucca Comics & Games approda in Palazzo Ducale: una celebrazione in grande stile per ricordare il centenario della nascita di uno dei più grandi creativi del XX secolo, il “primo autore di giochi”, con pezzi per la prima volta messi in mostra in Italia e illustrazioni inedite in anteprima assoluta in collaborazione con il Deutsches Spielearchiv Nürnberg, Studio Tapiro e Studio Giochi. Fra gli ospiti che animeranno il palinsesto dedicato a Randolph, Leo Colovini, Dario De Toffoli, Walter Obert e Francesco Nepitello, mentre per chi vuole provare i suoi giochi sarà allestita una ludoteca a tema nel padiglione Games.

All’interno del padiglione Carducci, invece, sarà allestita la mostra dedicata a John Blanche, il maestro indiscusso del fantasy distopico, demiurgico illustratore e art director per Game Workshop a partire dal 1984, che verrà in Italia per incontrare i suoi fan e presentare Voodoo Forest, leggendaria opera in lavorazione da più di dieci anni. Tra gli altri ospiti dell’area games: lo storyteller e game designer Tim Hutchings con il pluripremiato Journaling game 1000 anni da vampiro con Narrattiva. Frank Mentzer e la sua avventura inedita per i 40 anni della scatola rossa, con Mondiversi. Darius Hinks e i romanzi di Warhammer, con Alanera Edizioni (Wyrd). Andrew Navaro, da Fantasy Flights al nuovo progetto di gioco da tavolo Earthborne Rangers, con Fantasia Store.

Tante le novità editoriali che anche quest’anno gli editori porteranno a Lucca Comics & Games. La manifestazione si conferma uno dei maggiori punti di interesse per il mercato del gioco con oltre 120 prodotti in uscita in fiera. I grandi protagonisti dell’industria del gioco italiano saranno presenti anche quest’anno con tantissimi tavoli a disposizione per sessioni demo, attività e autori.

Da Asmodee con i giochi da tavolo Splendor Duels e Star Wars: The Clone Wars e la presentazione del gioco degli influencer Quei Due sul Server a Dv Games e Ghenos Games che festeggeranno i 20 anni di Bang!, lanceranno i party game Tilt e Not That Movie! e i giochi Shamans e L’assedio di Runedar. Non possono mancare le novità di Ravensburger con Star WarsTM Villainous, Disney Villains the card game e la presentazione del suo primo gioco di carte collezionabili con ambientazione Disney: Lorcana.

Anche Hasbro Gaming e Avalon Hill presenti a Lucca Comics & Games in prima fila con Betrayal at House on the Hill, l’espansione di HeroQuest Frozen Horror e tanti tornei e attività di gioco organizzato allo stand, sessioni di pittura miniature e l’annuncio delle nuove espansioni di HeroQuest. Il marchio GateOnGames lancerà sei novità e le localizzazioni dei giochi Oltre e Living Forest, quest’ultimo vincitore dei prestigiosi premi Kennerspiel des Jahres e del’As d’Or Initié. Come ogni anno tornano i giochi a marchio Giochi Uniti Pathfinder, Starfinder e Defcon.

Hollow Press si lancia nel mondo del gioco da tavolo e porta a Lucca John Blanche con il lancio di Voodoo Forest e la mostra dedicata in Carducci, ma anche gli ospiti Plastiboo con Vermis I; David Genchi con Analwizards e Helge Wilhelm Dahl, Moritz Krebs e Ana Polanscak con Boneforest.

Non mancheranno i lanci di Ms Edizioni dedicati alle serie tv Stranger things e La Casa di carta, ma anche i giochi di Farsight, Green Oaks e Four Against Darkness; mentre Need Games! Porterà i giochi di ruolo di Fallout, Terror Target Gemini, L’Atlante High Fantasy e il primo libro-gioco originale della casa editrice Ride Infinity. Oliphante torna a Lucca con Il Piccolo Fantasma, vincitore del Kinderspiel, e l’edizione celebrativa in tiratura limitata di 4 storici giochi di Alex Randolph. Dalla Pendragon arriveranno i giochi da tavolo Eleven, Skytear Horde, Dune: I Segreti della Casa, mentre dalla Playagame i titoli Zefiria, Cryptid e Cartaventura.

Da una collaborazione tra alcuni esponenti del mondo ludico italiano nasce un librogame ambientato a Lucca durante Lucca Comics & Games: Il Segreto della Torre. Un progetto Nerds for Charity che prende il via da una vicenda tutt’altro che felice ma che ha dato l’occasione di mostrare, ancora una volta, la generosità e l’altruismo del nostro mondo ludico. Una generosità che ha raccolto subito un’ampia partecipazione tra cui Mauro Longo, pluriautore di librogame e non solo, che lo ha scritto, Emanuele Manfredi, autore di alcune delle più belle illustrazioni a tema tolkieniano e non solo, che lo ha illustrato, di Dario Leccacorvi di Edizioni Aristea, autore ed editore di librogame, che lo ha impaginato ed editato, della crew di Lucca Comics & Games che ne ha apprezzato l’idea e l’ha abbracciata. Un libro game che nasce con un nobile scopo: fare beneficenza. L’intero ricavato della sua vendita sarà infatti donato all’Irccs Istituto Candiolo centro oncologico d’eccellenza. Non rimane che chiedere anche al pubblico di mostrare tutta la sua generosità e correre ad acquistarlo.

Tra le collaborazioni che atterrano a Lucca Comics & Games ci sarà anche quella con il museo egizio di Torino e il panel con il curatore Paolo Marini che, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per il bicentenario della decrittazione della Stele di Rosetta da parte di Jean-François Champollion, ne approfitterà per affrontare il tema dei giochi storici dell’Antico Egitto e della decrittazione dei geroglifici e delle sue affinità e divergenze con la scienza ludica. Sarà anche l’occasione per presentare il Gioco Inedito 2022 in collaborazione con DV Games.

La collaborazione con Limes, principale rivista italiana di geopolitica, arricchirà il palinsesto culturale della manifestazione con due contenuti di alto spessore. Insieme a Laura Canali e Francesco Mattioli ci sarà un confronto tra la cartografia storico-politica e quella fantasy, per mettere in evidenza i tratti comuni e i differenti approcci; per parlare di wargame e geopolitica, invece, ci saranno Mirko Mussetti e gli esperti del Game Science Research Center: in un periodo di grande complessità delle notizie, anche il fantastico può aiutare a decifrare la realtà.