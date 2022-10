The Violet End, la band di Lucca spopola a X Factor

Da Lucca a X Factor. E’ stato breve il percorso verso i riflettori del piccolo schermo per la band lucchese The Violet End che al noto contest tv si è esibito con la cover di Curami dei Cccp. Un successo straordinario che ha fatto ballare tutti in studio. Un sound travolgente che ha convinto anche i giudici, con 4 decisi sì.

Loro sono Alessio, Lorenzo e Tommaso e suonano insieme da appena due anni. Giovanissimi talenti si sono cimentati con un mostro sacro della musica italiana, rivisitando la canzone dei Cccp con il loro stile ma senza snaturarla.