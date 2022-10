A Palazzo Ducale si presenta il programma della stagione di Unidel

Martedì (4 ottobre) alle 16 nella sala di rappresentanza di Palazzo Ducale al secondo piano – l’Unidel (Università dell’età libera) presenta il programma della stagione (corsi, conferenze, spettacoli) che va da martedì 11 ottobre al 30 maggio 2023. Introduce la presidente Anna Maria Limongelli, mentre il professor Renzo Cresti, musicologo, e Gianni Quilici, poeta e critico cinematografico, presenteranno una panoramica del programma stesso dal titolo Dalla terra alla Luna.

“Un titolo ambizioso – dicono da Unidel – perché dentro queste parole c’è tutto. Nella Terra: la storia, gli spazi geopolitici, la cultura nei suoi vari linguaggi, c’è infine questo presente così minaccioso da comprendere per essere parte consapevole e attiva nella società stessa. Nella Luna: l’Universo, cioè il mistero continuamente da scoprire, ma anche l’Utopia, la bellezza irraggiungibile, tante volte cantata dai poeti, pensiamo soltanto a Giacomo Leopardi”.

I corsi e le conferenze sono tanti e tratteggiano molte tematiche: la questione femminile, vista attraverso diverse angolazioni, la storia di Lucca e dei suoi personaggi, la scienza legata anche alla salute, l’astronomia (il Sole come energia e un viaggio attraverso le stelle) e poi le grandi scrittrici francesi ed inglesi, il Risorgimento con alcuni dei suoi protagonisti, musica e spettacoli musicali, teatrali, poetici, l’arte nella sua dimensione estetica e museale e poi film di Pietro Germi, di Valerio Zurlini, di Bernardo Bertolucci. I relatori sono competenti, ma anche comunicativi. Docenti e profondi conoscitori della loro disciplina come, per citarne alcuni, Marco Pardini, Luciano Luciani, Chiara Calabresi, Alda Fratello, Fabio Greco, Paolo Bottari, Sonia Dini, Lucia Del Chiaro e tanti altri.

Lo scopo dell’Unidel è incontrarsi, ascoltare, approfondire le conoscenze, intervenendo e confrontandosi con un mondo che continuamente cambia e che impone di cambiare continuamente, come è necessario oggi urgentemente per tutti.