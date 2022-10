Riparte la stagione del Circolo del Cinema di Lucca: è il 74esimo anno

Giovedì (6 ottobre) al Cinema Centrale riparte la nuova stagione del Circolo del Cinema di Lucca. In attesa di capire cosa riserva il futuro del cinema inteso come spazio, sala e come settima arte in continua evoluzione, il circolo riprende la sua abituale attività con la tradizionale formula.

Nel 74esimo anno di attività il Circolo riprende con la seconda parte (iniziata ad aprile 2022) di France Cinema al Centrale. Inizia il 6 ottobre con Generazione low cost, di Julie Lecoustre e Emmanuel Marre, con l’attrice di La vita di Adele. Prosegue il 13 ottobre con il thriller drammatico L’homme de la cave, di Philippe Le Guay in versione originale con i sottotitoli in italiano. Giovedì 20 ottobre è la volta di un film sull’identità con La doppia vita di Madeleine Collins, di Antoine Barraud, mentre il 27 ottobre Tromperie – Inganno di Arnaud Desplechin ci presenta il dialogo di uno scrittore americano a Londra con le donne della sua vita (il film è presentato in versione originale con i sottotitoli in italiano). Si prosegue con due appuntamenti fuori programma: l’ultimo film di Ulrich Seidl Rimini (giovedì 3 novembre) e la versione originale sottotitolata in italiano di uno dei film più belli di questa ultima stagione estiva Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, il regista di Magnolia (giovedì 10 novembre). Il ciclo si chiude con due titoli ancora da definire in programma il 17 e il 24 novembre.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro e l’abbonamento Sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.