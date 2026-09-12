Alla scoperta di Villa Argentina, visita gratuita il 19 settembre

Cambia la stagione, ma restano le visite guidate gratuite a Villa Argentina, organizzate dalla Provincia di Lucca e pensate per valorizzare, scoprire e riscoprire la storia, l’architettura e le decorazioni artistiche di una delle più importanti testimonianze del Liberty nella nostra regione.

Il primo appuntamento è per il 19 settembre. Il percorso guidato della durata di circa 45 minuti permetterà ai visitatori di approfondire non solo la conoscenza degli ambienti e delle decorazioni, ma anche delle vicende che hanno reso Villa Argentina una delle dimore più rappresentative della città di Viareggio, costruita nei primi anni del Novecento come elegante residenza privata.

L’edificio si distingue per il pregio delle sue decorazioni, dei ferri battuti, delle ceramiche artistiche e degli apparati ornamentali che testimoniano il gusto raffinato della Belle Époque, periodo in cui Viareggio consolidò il proprio ruolo tra le più rinomate località balneari italiane. La villa deve il suo nome all’Argentina, Paese d’origine della proprietaria, Francesca Racca Oyatana, che volle ristrutturarla e che impreziosì le facciate esterne con le ceramiche di Galileo Chini. Nel corso degli anni, la Villa è divenuta uno dei simboli della stagione di sviluppo e prestigio vissuta dalla città all’inizio del Novecento, conservando ancora oggi il fascino e l’eleganza che caratterizzavano le dimore della borghesia dell’epoca.

Grazie all’importante intervento di recupero e valorizzazione promosso dalla Provincia di Lucca, Villa Argentina è stata restituita alla comunità come spazio dedicato alla cultura, all’arte e alla promozione del patrimonio storico del territorio. Le visite guidate rappresentano, quindi, un’opportunità non soltanto per i turisti, ma anche per gli stessi viareggini, chiamati a riscoprire un bene culturale che appartiene alla memoria e all’identità della città.