Da Fornovolasco a Buenos Aires: il volume di Pablo Saraví sulla liuteria italiana in Argentina

La pubblicazione racconta il lavoro dei liutai italiani emigrati in Argentina e l’eredità culturale e tecnica lasciata in questo paese , dove è numerosissima la comunità italiana, una eredità ben visibile negli splendidi strumenti che hanno lasciato, molti dei quali sono ancora nelle mani delle orchestre di tutto il mondo. Il libro di Saraví presenta 64 biografie di immigrati europei, di cui 47 italiani, e include fotografie di 106 strumenti .

Pablo Alejandro Saraví, nato il 4 aprile 1962 a Paraná (Entre Ríos), oggi vive a Buenos Aires, in Argentina, ed è un violinista di fama internazionale. L’uomo discende da parte di madre dalla famiglia Bertozzi Solari di Fornovolasco: il bisnonno Luigi emigrò in Argentina nel 1883 e il nonno Francisco fu sindaco di Paraná. Formatosi con Miguel Román Puebla, Pablo vinse nel 1978 il Concorso Nazionale Solisti di Paraná, seguito dai successi al Concorso di Mar del Plata e al Concorso Argentino di Musica (Premio Oea-Cidem). Nel 1987 vinse il concorso per Conecertmaster (Violino di Spalla) dell’Orchestra Filarmonica di Buenos Aires al Teatro Colón, ruolo mantenuto per trentasei anni fino al 2023. Si perfezionò in Svizzera con Yehudi Menuhin all’Accademia di Gstaad (lavorandovi come assistente) ed è membro fondatore della World Orchestra for Peace creata nel 1995 da Sir Georg Solti, ricoprendo il ruolo di Concertmaster per il trentennale in Austria nel 2025. È stato solista e co-direttore della Camerata Bariloche, ha vinto il Premio Konex de Platino ed è Artista Unesco. Esperto di liuteria, ha pubblicato i volumi Instrumentos Italianos en Argentina e Capolavori degli strumenti italiani.