Intelligenza artificiale applicata alla didattica, successo per il convegno in San Micheletto

Il convegno si è tenuto al convento del San Micheletto di Lucca e l’istituto comprensivo Lucca Centro Storico nei giorni 8 e 9 settembre, con la presenza di oltre 130 insegnanti dei vari ordini di scolarità. All’apertura dei lavori è stata presente la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Lucca, professoressa Marta Castagna, che ha portato i saluti anche del direttore scolastico regionale della Toscana professor Luciano Tagliaferri. Molti i nomi di prestigio presenti al convegno: la dirigente scolastica Daniela Venturi, dell’Istituto Pertini di Lucca, polo formativo territoriale per la transizione digitale e la diffusione della didattica digitale integrata; la professoressa Camilla Spagnolo, ricercatrice dell’università di Ferrara sugli effetti dell’intelligenza artificiale sull’insegnamento della matematica; il professor Domingo Paola, membro della Ciim (Commissione italiana per l’insegnamento della matematica), Commissione scientifica permanente dell’Unione matematica italiana; il professor Fabio Celi, psicologo e psicoterapeuta, docente all’università di Pisa, gli effetti delle nuove dipendenze nell’età evolutiva. Ad essi si sono aggiunti gli Amici della Natura del Museo di storia naturale di Rosignano Marittimo, sezione matematica, che hanno presentato gli artefatti presenti presso il museo, e i tanti docenti che hanno animato i laboratori didattici.