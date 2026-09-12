Nuova sede per l’Associazione Toscana Volontari della Libertà e l’archivio del Centro Studi Carlo Gabrielli Rosi

Sarà inaugurata sabato 19 settembre alle 11 la nuova sede dell’Associazione Toscana Volontari della Libertà, emanazione storica del Comitato Patrioti Lucchesi nato nel 1948. Nella sede in via del Crocifisso 5 a Lucca, data in concessione dall’amministrazione comunale, prenderà corpo anche l’archivio del Centro Studi di Storia Contemporanea Carlo Gabrielli Rosi di Lucca, una realtà che con le sue 30mila fotografie (tra la Grande Guerra e la Seconda guerra mondiale), i 15mila documenti e gli oltre mille giornali, si propone come uno degli archivi dedicati alla storia del Novecento più importanti d’Italia.

Dopo i saluti istituzionali ci saranno il taglio del nastro e la visita dei locali che d’ora in poi saranno aperti al pubblico tutti i sabati dalle 10 alle 12, portando avanti il progetto La Memoria Vive: tutti potranno portare fotografie o documenti relativi alla storia del Novecento, che verranno digitalizzati e inseriti in archivio al fine di non perderne memoria.

“Compito di ATVL e del Centro Studi – ha dichiarato la presidente Simonetta Simonetti – è quello di raccogliere, conservare ma principalmente diffondere la storia alle nuove generazioni. La sede sarà un punto di riferimento per la storia del Novecento con una parte molto importante dedicato agli studi di genere e del lavoro femminile”. “Il Centro Studi di Storia Contemporanea Gabrielli Rosi ogni giorno – ha dichiarato il direttore Andrea Giannasi – si sta arricchendo di documenti, fotografie, giornali e lettere, proponendosi di diventare nell’arco di cinque anni uno dei più importanti archivi aperti ai ricercatori, gli studiosi, gli storici, i dedicati alla Storia del Novecento. Di questo ringraziamo le centinaia di persone che ogni giorno ci scrivono per ‘salvare’ le memorie familiari”.