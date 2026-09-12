Pescia, la domenica è vintage: al via il nuovo appuntamento con ‘Mi torni in mente’

A Pescia, da ormai oltre un anno, si è affermato, alla terza domenica di ogni mese, il mercatino dedicato al vintage ed all’usato di qualità, ospitato sotto la grande volta dell’ex mercato dei fiori che molto si presta nel donare fascino e importanza all’iniziativa, fino ad oggi proposta ad ingresso libero.

Domenica (20 settembre) – primo appuntamento dopo la pausa estiva – dalle 9, torna la fiera Mi torni in mente: il vintage e l’usato di qualità e verranno aperti i cancelli per consentire a tanti appassionati di cercare l’oggetto firmato e desiderato ad un prezzo conveniente, accessibile, di trovare tante cose che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta, rivivere emozioni particolari che fanno sempre bene al proprio stato d’animo.

Un vero e proprio successo di pubblico e di consenso – grazie alla partecipazione di un centinaio di operatori e diverse migliaia di visitatori – che si rinnova ad ogni appuntamento, grazie anche alla capacità degli organizzatori di proporre sempre argomenti nuovi e interessanti sorretti da una incisiva campagna pubblicitaria in grado di richiamare un pubblico interessato anche da fuori regione.

All’inizio dell’estate, un importante quotidiano economico nazionale, riportava, in un interessante articolo, che l’attuale crisi economica ha fatto sì che due italiani su tre acquistano prodotti di seconda mano, facendo diventare i venditori maggioritari rispetto ai compratori e stabilendo che il 65% della popolazione adulta ha venduto o acquistato un oggetto usato.

Tra la perdita del potere di acquisto degli stipendi e la crescita del caro vita, per far quadrare i conti, la scelta ricade sull’acquisto dell’usato che ha, senza dubbi, contribuito al successo di tanti siti internet che trattano l’argomento e la nascita di tanti mercatini specializzati nel trattare prodotti di seconda mano.

Nell’appuntamento di Pescia saranno, come sempre, gli articoli dell’abbigliamento i protagonisti, ma non mancheranno certamente le calzature, gli accessori, la bigiotteria, i profumi e molte altre cose esposte in bella vista sulle colorate bancarelle tra le quali sarà piacevole passeggiare e incontrare amici.

Spazio inoltre a dischi in vinile, musicassette, cd, libri, stampe, impianti stereo, biciclette, fumetti, videogiochi, handmade e tanto di più per la gioia di appassionati e collezionisti sempre alla ricerca del pezzo unico, originale per arricchire la propria collezione o quale idea originale per un regalo particolare.

La manifestazione del vintage di Pescia torna così ad affascinare il suo pubblico, in crescita di edizione in edizione, e ad affermarsi quale punto di riferimento tra le iniziative di settore a livello regionale ed oltre.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del comune.