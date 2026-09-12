Tornano gli appuntamenti di ‘Wednesday Break My Heart’: si parte con la musica di De Gregori

Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti del mercoledì allo Sky Stone & Songs e riprende il ciclo di incontri Wednesday Break My Heart. Si parte mercoledì (16 settembre) alle 18,30 con la musica italiana d’autore: protagonista, infatti, sarà Francesco De Gregori con due album Bufalo Bill che quest’anno compie 50 anni e con Amore nel pomeriggio che saranno raccontati da Daniele Del Sarto.

Uscito nel maggio del 1976, Buffalo Bill non nasce come un concept album, ma è lo stesso Francesco De Gregori ad ammettere che l’America fa da fil rouge a tutto il disco. I riferimenti all’America si trovano, in particolare, nella title-track, ma anche in Ninetto e la colonia e in Disastro aereo sul canale di Sicilia.

Quello in cui esce questo album è un periodo particolarmente felice artisticamente parlando, per Francesco De Gregori: quando Buffalo Billentra in classifica tra gli album più venduti, infatti, l’lp precedente, Rimmelnon ne era ancora uscito. Rimase in classifica per 33 settimane e raggiunse in una sola settimana il primo posto

L’album venne registrato e mixato da Ubaldo Consoli negli studi della Rca di Roma, mentre tutti gli arrangiamenti e la produzione sono curati dallo stesso De Gregori.

Amore nel pomeriggio è, invece, il quattordicesimo album in studio di Francesco De Gregori: undici brani che hanno fatto la storia, tanto da aggiudicarsi la Targa Tenco per il miglior album ed essere stato in vetta della classifica Fimi album per parecchio tempo. Uscito nel 2001, vede importanti collaborazioni: la seconda traccia Canzone per l’estate, venne scritta da De Gregori insieme a Fabrizio De André nel 1974 e venne incisa da quest’ultimo nell’album ‘Vol. 8’ del 1975, mentre l’arrangiamento di ‘Natale di seconda mano’ è curata da Nicola Piovani e quello de ‘Il cuoco di Salò’ è stato curato da Franco Battiato.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.