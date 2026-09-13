nella storia|
Cultura e Spettacoli/
Gli Amici del XX Settembre ricordano la presa di Roma
13 settembre 2026 | 11:37
Il programma della giornata di commemorazione
Anche Lucca ricorda l’acquisizione di Roma a capitale d’Italia. Domenica 20 settembre quindi, l’appuntamento è alle 10,30 in piazza XX Settembre con Gli Amici del XX Settembre che deporranno una corona di alloro alla base del monumento ai Caduti scolpito da Urbano Lucchesi e inaugurato nel 1897 nella piazza che porta il nome di quello storico evento.
La commemorazione proseguirà poi, nel Palazzo dell’Amministrazione provinciale di Lucca, nella sala dell’Antica Armeria, attigua al Museo del Risorgimento. In questa sede i professori Luigi Della Santa e Luciano Luciani presentano il libro di Roberto Pizzi, Carlo Lorenzini. Il padre di Pinocchio. A 200 anni dalla sua nascita, MPF, 2025.