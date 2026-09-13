Piazze in musica ‘Aspettando la Luminara’: si esibiscono gli allievi del conservatorio

È Aspettando la Luminara una delle novità delle celebrazioni di quest’anno per la vigilia della Santa Croce.

Oggi (13 settembre) dalle 17 alle 19, gli allievi del conservatorio si esibiranno in cinque luoghi simbolo del centro storico. L’iniziativa è coordinata dall’Ufficio turismo del Comune di Lucca in collaborazione con il conservatorio Luigi Boccherini.

Le esibizioni musicali si svolgeranno contemporaneamente in cinque luoghi particolarmente significativi e frequentati del centro storico: piazza Anfiteatro, piazza San Francesco, davanti alla chiesa di San Cristoforo, piazza Napoleone e piazza Cittadella.

Un percorso musicale diffuso – presentato dall’assessore al turismo Santini e dal presidente del conservatorio Luigi Boccherini, Antonio Tasca – che accompagnerà cittadini e visitatori nelle ore in cui Lucca cambia progressivamente volto e si prepara alla Luminara, quando le strade e le piazze del centro storico iniziano a riempirsi in attesa della sera e dell’accensione delle migliaia di lumini che disegnano le architetture cittadine.

La Santa Croce rappresenta infatti molto più di una ricorrenza nel calendario lucchese. È una tradizione che attraversa le generazioni e costituisce uno degli elementi più profondi dell’identità collettiva della città.

È proprio all’interno di questa atmosfera che nasce Aspettando la Luminara. La musica entrerà con discrezione nel pomeriggio di Santa Croce, accompagnando l’attesa senza modificare il carattere profondamente tradizionale della giornata, ma arricchendolo con un ulteriore elemento culturale legato alla storia e all’identità della città.

La collaborazione con il conservatorio Luigi Boccherini assume in questo senso un significato particolare: un’eccellenza musicale lucchese e i suoi giovani allievi saranno chiamati a portare la musica direttamente nelle piazze e nelle strade, incontrando cittadini, famiglie e visitatori nel cuore della città.