A Gallicano un corso di archivistica per la conservazione di memorie e identità

Un corso di approfondimento, teorico e pratico, sulla storia degli archivi e delle istituzioni finalizzate alla conservazione delle memorie e delle identità, con particolare riferimento alla ricerca archivistica e bibliografica.

C’è tempo fino al 25 settembre 2026 per iscriversi al nuovo percorso formativo gratuito Scopriamo l’archivisticadel progetto Custodi di comunità: archivi e biblioteche per il benessere e il territorio coordinato e gestito dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, in quanto capofila e beneficiario dell’intervento, e realizzato con fondi europei nell’ambito della programmazione regionale Fse+ 2021-27.

Gli incontri si terranno alla biblioteca comunale di Gallicano, al civico 4 di via San Giovanni, tutti i mercoledì di ottobre (7, 14, 21, 28) dalle 16 alle 19. Aperto a tutta la popolazione adulta maggiorenne, il corso prevede focus di approfondimento dedicati alla genealogia e all’araldica con laboratorio pratico per la costruzione di uno stemma e di un albero di famiglia.

Si imparerà che cosa è un archivio, si apprenderanno elementi di base di archivistica e storia dell’archivistica, si verrà a conoscenza delle varie e tipologie di archivi (pubblici, privati, di famiglia, diocesani, tematici e temporali) e delle modalità di consultazione (anche digitale) e valorizzazione degli archivi. E ancora si assimileranno le tecniche base di catalogazione e gestione bibliografica, scoprendo i primi passi della ricerca. I corsisti potranno cimentarsi in esempi pratici per la compilazione di una bibliografia di base, un albero genealogico: la ricerca delle fonti tramite luoghi di sepoltura, la consultazione degli archivi e delle risorse on line, l’araldica. Verranno infine forniti spunti e curiosità per la ricerca e costruzione del proprio stemma di famiglia e molto altro.

“Dopo la pausa estiva – dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – riprendono i corsi di questo importante progetto finalizzato a rafforzare il ruolo sociale e educativo di archivi e biblioteche come presìdi culturali per il benessere delle comunità. Custodi di comunità rientra nella programmazione Snai (Strategia nazionale delle aree interne), che vede il nostro ente capofila dell’Area interna Garfagnana-Media Valle del Serchio-Lunigiana-Appenino Pistoiese, ed è rivolto alla collettività per facilitare l’acquisizione di nuove competenze tra gli adulti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili”.

Per iscriversi è necessario scaricare e compilare l’apposito modulo al seguente link.

Al termine del corso, previa verifica della partecipazione minima richiesta, sarà consegnato l’attestato di frequenza e sarà data la possibilità di ottenere un open badge a certificazione delle competenze acquisite, dopo superamento di un test di autovalutazione. Per i dipendenti pubblici la partecipazione al corso potrà concorrere all’adempimento dell’obbligo formativo delle 40 ore di formazione annue previste dalla direttiva Zangrillo del 16 gennaio 2025, salvo diverse indicazioni dell’ente di appartenenza.