A Villa Rossi la consegna del Premio Voltaire a Nadia Urbinati

Nadia Urbinati è professore ordinario di teoria politica alla Columbia University di New York; ha conseguito la laurea in filosofia all’Università di Bologna e il dottorato di ricerca in scienze politiche e sociali presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole. È membro dell’Accademia dei Lincei, è stata membro dell’Institute for advanced study di Princeton, è visiting professor alla Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa e ha insegnato all’università Bocconi e a Sciences Po. Ha diretto, insieme ad Andrew Arato, la rivista accademica Constellations. Nel 2008 è stata insignita dell’onorificenza di commendatore della Repubblica e nel 2025 è stata premiata con la Serena medal of honor della British Academy.