Il riconoscimento|
A Villa Rossi la consegna del Premio Voltaire a Nadia Urbinati
Appuntamento mercoledì (16 settembre) alle 18 con la Società Lucchese dei Lettori – Amici di Francesca Duranti
Cerimonia a Villa Rossi per il conferimento a Nadia Urbinati del Premio Voltaire-Paolo Rossi presidente. La Società Lucchese dei Lettori – Amici di Francesca Duranti riavvia quest’anno il riconoscimento destinato ai saggi italiani dove l’alta qualità si unisca alla semplicità e comprensibilità dell’opera, una saggistica chiara per un largo pubblico, su temi scottanti e attuali d’autentico interesse comune.
Appuntamento mercoledì (16 settembre) alle 18 a Villa Rossi di Gattaiola con la filosofa, politologa e giornalista.
Nadia Urbinati è professore ordinario di teoria politica alla Columbia University di New York; ha conseguito la laurea in filosofia all’Università di Bologna e il dottorato di ricerca in scienze politiche e sociali presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole. È membro dell’Accademia dei Lincei, è stata membro dell’Institute for advanced study di Princeton, è visiting professor alla Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa e ha insegnato all’università Bocconi e a Sciences Po. Ha diretto, insieme ad Andrew Arato, la rivista accademica Constellations. Nel 2008 è stata insignita dell’onorificenza di commendatore della Repubblica e nel 2025 è stata premiata con la Serena medal of honor della British Academy.
Si occupa di pensiero politico moderno e contemporaneo, di teoria democratica e liberale, di rappresentanza politica e di sovranità, e di trasformazioni della democrazia quali il populismo e la tecnocrazia. Tra le sue pubblicazioni: Mill and democracy (University of Chicago Press, 2002), che ha ricevuto il premio David and Elaine Spitz; Representative democracy: principles and genealogy (University of Chicago Press, 2006); Democracy disfigured: opinion, truth and the people (Harvard University Press, 2014); Me the people: how populism transforms democracy (Harvard University Press, 2019), che ha ricevuto il premio Capalbio. In italiano ha pubblicato: I pochi e i molti: il conflitto nel XX secolo (Laterza, 2020); Democrazia in diretta (Feltrinelli, 2012); Articolo 1 (Carocci, 2017); Ipocrisia virtuosa (Il Mulino, 2023); Libertà (Laterza, 2026).