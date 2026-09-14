Al Centro Civico San Vito il corso di fumetto per bambini e ragazzi di Artespressa

Il corso è rivolto alle fasce d’età 9-11 anni e 12-14 anni e propone un percorso strutturato per accompagnare i partecipanti alla scoperta del linguaggio del fumetto, dal disegno dei personaggi alla prospettiva, fino alla costruzione delle tavole e alla narrazione per immagini. La prova gratuita sarà l’occasione per conoscere da vicino l’impostazione delle lezioni, sperimentare alcune attività e ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.