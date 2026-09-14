L'opportunità|
Al Centro Civico San Vito il corso di fumetto per bambini e ragazzi di Artespressa
Una prova gratuita e aperta è in programma giovedì 24 settembre, le lezioni inizieranno a partire dall’1 ottobre
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Lucca il corso di fumetto per bambini e ragazzi organizzato da Artespressa Aps, che per il nuovo anno 2026/2027 si svolgerà negli spazi del Centro Civico San Vito. La nuova edizione prenderà ufficialmente il via l’1 ottobre, ma prima dell’inizio delle lezioni sarà possibile partecipare a una prova gratuita in programma giovedì 24 settembre.
Il corso è rivolto alle fasce d’età 9-11 anni e 12-14 anni e propone un percorso strutturato per accompagnare i partecipanti alla scoperta del linguaggio del fumetto, dal disegno dei personaggi alla prospettiva, fino alla costruzione delle tavole e alla narrazione per immagini. La prova gratuita sarà l’occasione per conoscere da vicino l’impostazione delle lezioni, sperimentare alcune attività e ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.
Anche per il 2026/2027 il progetto potrà contare sulla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, la fumetteria Il Collezionistae il Centro Civico San Vito. Il gruppo dei docenti comprende Riccardo Innocenti, Cristiano Soldatich, Bigo, Elena De Nard, Paolo Andolfi e Francesco Palmieri, professionisti con esperienze e linguaggi differenti, chiamati ad accompagnare i ragazzi in un percorso che unisce tecnica, creatività e sperimentazione.
Il trasferimento al Centro Civico San Vito rappresenta una delle principali novità della nuova edizione. La nuova sede permetterà infatti di consolidare il corso all’interno di uno spazio di comunità, pensato per ospitare attività educative e culturali rivolte al territorio e alle famiglie.
“Dopo la crescita registrata negli ultimi due anni, volevamo dare al corso uno spazio che potesse accompagnarne ulteriormente lo sviluppo – spiega Antonio De Rosa, presidente di Artespressa Aps – Il nostro obiettivo resta quello di offrire ai ragazzi un luogo in cui imparare il fumetto attraverso il confronto con professionisti, ma anche uno spazio in cui sentirsi liberi di sperimentare, raccontare e mettere alla prova la propria creatività.”
Durante l’anno i partecipanti lavoreranno anche alla realizzazione di un progetto finale, sviluppando un breve fumetto di una o più tavole che raccoglierà e metterà in pratica le competenze acquisite durante il percorso.
La prova gratuita si terrà giovedì 24 settembre alle 16,30 al Centro Civico San Vito, mentre le lezioni del nuovo anno prenderanno il via giovedì 1 ottobre. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 25 settembre.
Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni è possibile contattare Artespressa Aps al numero 348.5850479 oppure scrivere a lab@artespressa.com.