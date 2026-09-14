Racconti nella Rete, si gira il corto vincitore del premio ‘Lavoro sporco’

Prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina sarà diretto dal regista Giuseppe Ferlito. Set per le riprese è il centro storico

Sabato (19 settembre) sono in programma le riprese del cortometraggio Lavoro sporco dello sceneggiatore romano Marco Floridia, vincitore della sezione Corti del Premio letterario Racconti nella Rete 2026.

Il cortometraggio, prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina sarà diretto dal regista Giuseppe Ferlito. Set per le riprese sarà il centro storico della città di Lucca.

La storia. Un giovane autore si reca negli uffici di una casa editrice per sottoporre le sue opere ai fini di un contratto di collaborazione. Nella sala di attesa si ritrova con un giovane trasandato, disordinato e con comportamenti insoliti, che l’autore asseconda. Dall’ufficio esce il giovane editore che accompagna all’uscita una ragazza pallida, astenica e apatica che l’autore intuisce essere autrice di successo. L’editore fa accomodare l’autore nell’ufficio dove questi apprende che anche il giovane disordinato nella sala di attesa è autore di best sellers con primati di vendite. Inizia il colloquio a due e l’editore spiega all’autore come le sue opere, collocandosi nella letteratura umoristica e presentando spunti di divertimento, sono inadatte alle esigenze del mercato, che richiede temi deprimenti, rappresentazioni di sofferenza, disadattamento e disagio sociale. L’autore trasecola e l’editore, nello sforzo sincero di aiutarlo, cerca nella sua biografia elementi di sofferenza, ossessioni, manie, maltrattamenti ed altro. Non riuscendovi, lo congeda con rammarico. L’autore a questo punto si avvia sconsolato per le vie, siede su una panchina e qui ha l’intuizione comportamentale che determinerà il suo cambio di prospettiva e il suo successo letterario.

Marco Floridia ha pubblicato da indipendente il suo primo romanzo Nei limiti della norma, uscito nel 2015 in versione e-book e nel 2016 su carta. Ha iniziato a scrivere racconti nel 2017. Nel 2018 è stato fra i 25 selezionati per l’antologia del premio Racconti nella Rete. Crede nell’ironia, nell’al di qua, nell’affetto preferibilmente reciproco, nella pazienza e nell’attenzione, nel metodo scientifico, in Racconti nella Rete e nella rivista Buduàr, che ha ospitato suoi racconti umoristici e pubblicato fra I Quasilibri il suo racconto lungo L’invasione dei Pilusiani Scrive cercando di far sorridere e di portare in luoghi inaspettati.

La proiezione in anteprima assoluta avrà luogo sabato 17 ottobre alle 16,30 a Villa Bottini di Lucca in occasione della 32esima edizione del festival LuccAutori – 25esimo premio Racconti nella Rete.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma dettagliato del festival LuccAutori, che inizierà sabato 3 ottobre alla biblioteca Agorà con un evento dal titolo Salute, bene comune: il ruolo del giornalismo e il sistema sanitario pubblico.