Sfida tra i talenti del Boccherini: in palio la borsa di studio Soroptimist

Cinque formazioni, un palco e una borsa di studio in palio. Giovedì (17 settembre) alle 21 l’ Auditorium del Conservatorio Luigi Boccherini ospita il Boccherini Pop Lab , l’audizione-concerto dedicata agli studenti del Dipartimento Pop-Rock , chiamati a confrontarsi in una vera e propria sfida musicale davanti a una giuria di professionisti.

A contendersi la borsa di studio messa a disposizione dal Soroptimist International Club di Lucca saranno cinque gruppi formati dagli studenti del Conservatorio, che proporranno un repertorio capace di attraversare generi e generazioni: da Save Your Tears di The Weeknd a La stagione dell’amore di Franco Battiato, da Complicated di Avril Lavigne a River Deep, Mountain High di Ike e Tina Turner, fino a Heal the World di Michael Jackson e Sally di Vasco Rossi.