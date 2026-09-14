L'opportunità|
Sfida tra i talenti del Boccherini: in palio la borsa di studio Soroptimist
Giovedì (17 settembre) si terrà il ‘Boccherini Pop Lab’, l’audizione-concerto dedicata agli studenti del Dipartimento Pop-Rock
Cinque formazioni, un palco e una borsa di studio in palio. Giovedì (17 settembre) alle 21 l’Auditorium del Conservatorio Luigi Boccherini ospita il Boccherini Pop Lab, l’audizione-concerto dedicata agli studenti del Dipartimento Pop-Rock, chiamati a confrontarsi in una vera e propria sfida musicale davanti a una giuria di professionisti.
A contendersi la borsa di studio messa a disposizione dal Soroptimist International Club di Lucca saranno cinque gruppi formati dagli studenti del Conservatorio, che proporranno un repertorio capace di attraversare generi e generazioni: da Save Your Tears di The Weeknd a La stagione dell’amore di Franco Battiato, da Complicated di Avril Lavigne a River Deep, Mountain High di Ike e Tina Turner, fino a Heal the World di Michael Jackson e Sally di Vasco Rossi.
A valutare le esibizioni sarà una commissione presieduta da Diego Calvetti, manager, autore ed arrangiatore, produttore fra gli altri di artisti come Noemi, Annalisa, Marco Masini, Ermal Meta, Modà, Ultimo e direttore d’orchestra abituale al Festival di Sanremo, insieme a Laura Checcucci presidente del Soroptimist International Club di Lucca e a Dario Vannini, docente del Conservatorio Luigi Boccherini.
Il concerto, patrocinato dal Comune di Lucca, è a ingresso libero.