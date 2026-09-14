Tornano gli appuntamenti per gli amanti del fumetto con i ‘Giovedì Gulp!’

Dopo una breve pausa estiva, l’associazione Lucca Gulp riprende la sua iniziativa dedicata agli appassionati di fumetto, narrativa disegnata e cultura pop: Giovedì Gulp!, una serie di incontri pubblici che si terranno al centro civico di San Vito a Lucca.

Nata nel 2024, Lucca Gulp raccoglie l’esperienza e l’entusiasmo di numerosi autori, appassionati e operatori del settore che negli anni hanno animato importanti realtà associative del territorio, tra cui Flash Gordon e Lucca Fumetto. L’associazione promuove attività culturali, laboratori, mostre e momenti di divulgazione con l’obiettivo di valorizzare il fumetto come forma d’arte, strumento di narrazione e patrimonio culturale.

A partire dal 17 settembre, le tradizionali riunioni settimanali dell’associazione si trasformano in appuntamenti aperti al pubblico con Giovedì Gulp!, un ciclo di incontri pensato per approfondire autori, opere, personaggi e fenomeni culturali che hanno segnato la storia del fumetto e dell’immaginario contemporaneo.

L’iniziativa, partita la scorsa primavera, rappresenta anche un piccolo esperimento culturale: creare uno spazio stabile di confronto e discussione che, con lo spirito di un circolo letterario, metta al centro il fumetto e la sua capacità di raccontare il mondo attraverso immagini e storie. Gli incontri dedicati a Ken Parker e Zerocalcare hanno riscosso grande successo. Ora si riparte con due appuntamenti speciali che si svolgeranno alle 21,15 al Centro Civico di San Vito (Traversa I di via Giorgini Giovan Battista, 15 – Lucca), secondo il seguente calendario.

Giovedì 17 settembre: Generazione Goldrake – Il fenomeno che cambiò l’Italia, con Massimiliano Poggi.

In attesa che il maestro Go Nagai atterri in Italia, ospite di Lucca Comics & Games 2026, riscopriremo insieme i motivi per cui questo geniale autore del Sol Levante è diventato così popolare anche nel nostro paese. Una serata dedicata al robot che ha segnato l’immaginario di milioni di italiani, contribuendo alla diffusione della cultura giapponese e trasformando per sempre il rapporto tra televisione, animazione e cultura pop.

Giovedì 24 settembre: Hugo Pratt – L’arte del racconto tra storia e leggenda, con Riccardo Moni.

Un approfondimento dedicato a uno dei più importanti autori del Novecento, creatore di Corto Maltese e protagonista di una rivoluzione narrativa che ha avvicinato il fumetto alla letteratura e al racconto d’avventura.

L’iniziativa è aperta a tutti: lettori abituali, curiosi, autori e semplici appassionati. L’obiettivo è condividere conoscenze, esperienze e passioni, contribuendo a costruire nel corso dell’anno uno spazio di incontro e di confronto attorno al mondo del fumetto e della cultura pop.