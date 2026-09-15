‘I love Lucca Comics and Games’ su Hbo Max: il film racconta la community e 60 anni di storia dell’evento

Sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma da giovedì (17 settembre). Il docufilm è diretto dal regista Manlio Castagna

Su Hbo Max arriva I love Lucca Comics and Games, il film-documentario diretto da Manlio Castagna che racconta la community, le storie e l’eredità di Lucca Comics & Games, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla cultura pop. Sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma da giovedì (17 settembre).

Il 2026 è l’anno del 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games, una storia iniziata nel 1966 e cresciuta nel corso dei decenni fino a trasformare la manifestazione in un fenomeno internazionale. Attraverso le voci di chi vive e anima il festival, il film esplora il legame tra persone, passioni e cultura pop, raccontando cosa rende Lucca Comics & Games un’esperienza unica nel suo genere.

Un’eredità che arriva sullo schermo: l’uscita di I love Lucca Comics and Games arriva in un momento particolarmente sentito per la manifestazione lucchese, al traguardo dei sessant’anni. Un anniversario di diamante che il festival ha scelto di raccontare non come un semplice sguardo al passato, ma come un’eredità viva da trasmettere alle nuove generazioni: è questo il senso di Legacy, il tema di questa edizione, in programma da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre. In questo contesto il film di Manlio Castagna si carica di un significato ulteriore, diventando parte di quella eredità: un documento che raccoglie voci, volti e ricordi di chi negli anni ha reso Lucca Comics & Games un fenomeno unico, restituendo il senso più autentico dei valori.

Con più di 300mila visitatori ogni anno, oltre 900 ospiti e 600 espositori, Lucca Comics & Games è tra le manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi del mondo. Ma è anche molto di più: un’esperienza trasformativa e un punto di incontro capace di riunire migliaia di persone in un’esplosione di gioia e creatività. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi e l’incontro con alcuni dei VisitAutori, i visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il film racconta la community, i valori e l’esperienza di questo evento unico nel suo genere.

Tra gli ospiti del film Gabriele Mainetti, R.L. Stine, Licia Troisi, Frankie Hi-Nrg Mc, Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni e i VisitAutori della community di Lucca Comics & Games.