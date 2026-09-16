L'evento|
Al Castello di Porta San Pietro l’esposizione della pittrice Alma Sheik
Inaugurazione venerdì (18 settembre) alle 17 nella sede dei Lucchesi nel mondo per l’artista originaria del Suriname
Nuovo importante appuntamento con l’arte in arrivo per la pittrice Alma Sheik.
Venerdì (18 settembre) alle 17 al Castello di Porta San Pietro nella sede dell’associazione dei Lucchesi nel Mondo sulle Mura (via delle Mure urbane, 6), espone per la serie Una porta per l’arte. In mostra un repertorio scelto delle sue opere che esaltano molto anche la sua tecnica. Sheik, lucchese d’adozione per i suoi 32 anni vissuti a Lucca, è originaria del Suriname.
Classe 1958, ha recentemente partecipato alla prestigiosa edizione di AquArt International Art Exhibition, mostra collettiva d’arte contemporanea veneziana. Dipinge da circa quarant’anni. Ama dipingere soprattutto alternando o inframezzando l’astrattismo e lo stile materico.
La personale di Sheik rimarrà visitabile per le settimane successive in orario lunedì-venerdì 16-19 e sabato-domenica 10-12 e 16-19. Ingresso libero.