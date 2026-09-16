Alla parrocchia della chiesa di San Bartolomeo all’Arancio la rassegna di Amnesty ‘A corto di diritti’

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21 con proiezioni in lingua originale (con sottotitoli in italiano), seguiti da dibattiti con esperti e attivisti di rilievo, tra cui Paolo Pignocchi, Tina Marinari, Fabrizio De Luca e Paolo Pobbiati, per approfondire i delicati contesti geopolitici e sociali trattati.

Il programma delle proiezioni: venerdì 18 settembre alle 21 Everyday in Gaza di Omar Rammal (Italia 2024, 16 minuti). Fresco vincitore del premio David di Donatello 2026 come miglior corto, racconta la vita quotidiana nella striscia di Gaza, dove anche le azioni più semplici — studiare, lavorare, prendersi cura dei figli — si trasformano in un profondo atto di resistenza. Ospiti della serata: collegamento con Tina Marinari (coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia) e Fabrizio De Luca (capitano della nave Seul dell’Italia Global Sumud Flotilla). Venerdì 25 settembre alle 21 The man who could not remain silent – L’uomo che non poté tacere di Nebojša Slijepčević (Croazia 2025, 14 min.). Tratto da una storia vera e ambientato in pieno inverno: un treno passeggeri viene fermato da forze paramilitari. Mentre un civile viene arrestato nell’indifferenza generale, un solo uomo trova il coraggio di prendere le sue difese, pagando il prezzo del suo rifiuto di tacere davanti all’ingiustizia. Ospiti della serata: discussione con Paolo Pignocchi (responsabile del coordinamento Europa di Amnesty International). Venerdì 9 ottobre alle 21 Will my parents come to see medi Mo Harawe (Austria-Germania-Somalia 2022, 28 minuti). Uno sguardo intimo, crudo e toccante che segue una poliziotta somala mentre accompagna un giovane condannato a morte nelle sue ultime ore di vita, esplorando il dramma universale della pena capitale. Ospiti della serata: discussione con Paolo Pobbiati (ex presidente di Amnesty International Italia). Venerdì 16 ottobre alle 21 Yarê di Sallar Othman (Austria 2024, 19 minuti). Opera vincitrice del Premio Amnesty International Italia 2025. Racconta la sfida eroica e quotidiana di una giovane ragazza curda per riuscire a procurare l’acqua alla propria famiglia, in un contesto di privazione e discriminazione. Ospiti della serata: discussione con Tina Marinari (coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia).