Ex giocatore della Lucchese porta il cinema fatto con l’Ai fino a un festival in Kazakistan

Dalla maglia della Lucchese al cinema realizzato con l’intelligenza artificiale. È il percorso di Alessandro Michelini, regista pesciatino con un passato da calciatore rossonero in serie C2, che oggi sperimenta le possibilità offerte dall’Ai generativa per trasformare le proprie storie in immagini.

Due dei suoi lavori sono adesso in corsa in altrettante manifestazioni internazionali dedicate proprio alle nuove forme di cinema create attraverso l’intelligenza artificiale: Ai.motion, festival ospitato a Milano dall’Università Iulm, e l’Astana Ai Film Festival, in Kazakistan.

Al centro del progetto di Michelini c’è Chi è Frank, una serie noir tratta da un suo romanzo e ispirata a fatti reali. Episodi brevi, costruiti per una visione verticale e quindi pensati soprattutto per smartphone, con atmosfere criminali e un linguaggio che prova a mettere insieme cinema tradizionale e strumenti generativi.

Accanto alla serie c’è Protocollo Zero, opera che affronta invece proprio il lato oscuro dell’intelligenza artificiale. Un cortocircuito voluto: usare l’Ai per raccontare anche i rischi, le inquietudini e le zone d’ombra legate alla sua diffusione.

“La visione, la scrittura e la regia restano interamente mie – spiega Michelini –. L’intelligenza artificiale è il pennello, non il pittore. Mi permette di realizzare in pochi giorni, e con costi impensabili fino a ieri, immagini che un tempo richiedevano una troupe e un budget da grande produzione. Ma la storia, l’emozione e lo sguardo vengono da me“.

Il processo di lavorazione mette insieme diversi strumenti: generazione di immagini e video attraverso sistemi di intelligenza artificiale, utilizzo di voci sintetiche e poi una fase tradizionale di montaggio, post-produzione e color grading, curata direttamente dal regista.

Per Michelini si tratta quindi non tanto di affidare a una macchina la realizzazione di un film, quanto di utilizzare nuovi strumenti per abbassare quella soglia economica e produttiva che fino a pochi anni fa rendeva alcune immagini difficilmente accessibili a un autore indipendente.

Una sperimentazione che arriva dopo una vita professionale e personale con più di un legame con il territorio lucchese. Michelini infatti, oltre ad aver giocato nella Lucchese in serie C2, ricorda di essere scampato a un grave incidente avvenuto sul Brennero, episodio che ha segnato la sua storia personale.

Oggi il terreno scelto per raccontare è quello di un cinema nel quale set, attori e ambientazioni possono nascere anche digitalmente. Ma Michelini rivendica la centralità dell’autore: “Quello che mi interessa è che chi guarda senta qualcosa. Cambia il soggetto, non l’emozione”.