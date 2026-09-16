Mostra, musica e libri per ricordare don Emilio Maggini

Alle 10 verrà celebr ata una santa messa presieduta dall’Arcivescovo. Poi saranno presentati due libri: Catalogo degli incunaboli e delle cinquecentine della Biblioteca diocesana di Lucca e I globi mercatoriani della Biblioteca diocesana di Lucca. Interverranno don Luca Franceschini (direttore Ufficio nazionale beni culturali, Cei) e il professor Graziano Ruffini (Università di Genova). La sera, alle 21, la corale Don Vittorio Landucci di San Vito si esibirà in u n concerto vocale e strumentale, d iretta da Giorgio Fazzi con l’organista Lorenzo Matteoni e il pianista Leonardo Rossi.

Tutta la giornata si svolgerà appunto al Seminario arcivescovile di Monte San Quirico, dove da giugno scorso è aperta la mostra Emilio Maggini e i suoi tempi che sarà possibile visitare fino al 15 ottobre, su appuntamento (334 9758508). La mostra svela l’evoluzione di Maggini come sacerdote e musicista: gli studi avviati sotto l’arcivescovo Torrini, i diplomi in conservatorio, i 35 anni di docenza in Seminario e il lungo servizio come organista della Cattedrale di San Martino. Ampio spazio è dedicato alla sua attività di ricerca, culminata nella scoperta e valorizzazione di capolavori ignorati di Giacomo Puccini (come Figli d’Italia bella, affidatigli dalla nipote Simonetta Puccini) e nel certosino lavoro di catalogazione dei manoscritti rari del Seminario. A impreziosire l’esposizione, sono in mostra i rarissimi globi di Mercatore del ‘500 custoditi dalla Biblioteca.