Mostra, musica e libri per ricordare don Emilio Maggini
Appuntamento per venerdì 18 settembre al seminario di Monte San Quirico
Una giornata intera dedicata alla memoria di monsignor Emilio Maggini. Nel centenario della nascita, che coincide con i 300 anni dall’elevazione della Chiesa di Lucca ad Arcidiocesi, venerdì 18 settembre il seminario di Monte San Quirico ospiterà una serie di appuntamenti di approfondimento e memoria a cura della biblioteca diocesana.
Alle 10 verrà celebrata una santa messa presieduta dall’Arcivescovo. Poi saranno presentati due libri:Catalogo degli incunaboli e delle cinquecentine della Biblioteca diocesana di Lucca e I globi mercatoriani della Biblioteca diocesana di Lucca. Interverranno don Luca Franceschini (direttore Ufficio nazionale beni culturali, Cei) e il professor Graziano Ruffini (Università di Genova). La sera, alle 21, la corale Don Vittorio Landucci di San Vito si esibirà in un concerto vocale e strumentale, diretta da Giorgio Fazzi con l’organista Lorenzo Matteoni e il pianista Leonardo Rossi.
Tutta la giornata si svolgerà appunto al Seminario arcivescovile di Monte San Quirico, dove da giugno scorso è aperta la mostra Emilio Maggini e i suoi tempi che sarà possibile visitare fino al 15 ottobre, su appuntamento (334 9758508). La mostra svela l’evoluzione di Maggini come sacerdote e musicista: gli studi avviati sotto l’arcivescovo Torrini, i diplomi in conservatorio, i 35 anni di docenza in Seminario e il lungo servizio come organista della Cattedrale di San Martino. Ampio spazio è dedicato alla sua attività di ricerca, culminata nella scoperta e valorizzazione di capolavori ignorati di Giacomo Puccini (come Figli d’Italia bella, affidatigli dalla nipote Simonetta Puccini) e nel certosino lavoro di catalogazione dei manoscritti rari del Seminario. A impreziosire l’esposizione, sono in mostra i rarissimi globi di Mercatore del ‘500 custoditi dalla Biblioteca.