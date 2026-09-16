Pescia, in mostra al Museo Libero Andreotti l’architettura di Hans Kollhoff

Il computer e la matita per definire progetti fatti di luci, ombre, colore, materialità e ambiente che definiscono l’estensione, le proporzioni e la struttura di un edificio. È questo il filone creativo dietro alla mostra intitolata Architettura, linguaggio del corpo che si apre venerdì (18 settembre) a Pescia al museo Libero Andreotti.

L’esposizione, dedicata ai progetti dell’architetto tedesco Hans Kollhoff, è stata presentata oggi (16 settembre) nella sede della Giunta regionale a palazzo Strozzi Sacrati dallo stesso Kollhoff assieme a Cristina Manetti, assessora regionale alla Cultura, con gli interventi di Riccardo Franchi e Claudia Massi, rispettivamente sindaco e assessora alla Cultura del Comune di Pescia e del professor Claudio Pizzorusso. La mostra presenta i progetti definitivi e le visualizzazioni che trasmettono il carattere degli edifici realizzati e nati in oltre cinquant’anni di ricerca nello studio berlinese di Kollhoff in collaborazione con la sua partner, l’architetta Helga Timmermann.

“La mostra – dichiara l’assessora alla Cultura Cristina Manetti – apre all’interno di uno spazio molto bello, dedicato a Libero Andreotti, che ha una struttura particolare ed anche per questo merita di essere visitata ed aggiunge valore ai temi espositivi di Hans Kollhoff che creano un dialogo tra le sculture e l’architettura. Un dialogo voluto dallo stesso Kollhoff, che ha scelto di celebrare così anche i suoi 50 anni di carriera a Pescia, sua dimora d’adozione. Una mostra che conferma Pescia come luogo di incontro culturale per la dimensione internazionale delle opere esposte ed il programma di eventi che la accompagna al quale prenderanno parte architetti provenienti da tutto il mondo”

“Abbiamo voluto accostare i modelli del nostro studio berlinese – afferma Kollhoff – con i modelli di Andreotti realizzati nei materiali più diversi come gesso, legno, bronzo e questo dialogo per noi architetti è molto interessante perché offre una proiezione materica della nostra idea e della nostra sensibilità e aiuta a comprendere la natura del nostro lavoro progettuale”.

I materiali esposti al museo Libero Andreotti, dove la mostra resterà aperta fino al 31 gennaio, presentano un panorama di ricerche architettoniche, estese su un arco di cinquant’anni, che va oltre la selezione di progetti, disegni e rendering, ripercorrendo una documentazione di studi che hanno portato alla realizzazione di importanti aree urbanistiche e numerose realizzazioni che comprendono edifici per uffici e commerciali, edifici residenziali, case unifamiliari ed edifici pubblici di rilievo.

“Il valore della mostra dedicata a Hans Kollhoff – aggiunge Claudia Massi – è nell’insieme dei materiali che compongono il percorso espositivo, che sintetizza il lavoro di ricerca di un architetto di livello internazionale che ha scelto Pescia come seconda casa, ben documentato dal catalogo, edito da Metilene, che contiene un vasto repertorio di disegni, immagini e foto. È l’inizio di un percorso che abbiamo intenzione di completare con una summer school animata da professori e architetti provenienti da tutta Europa”.

A Berlino porta la sua firma la progettazione a Potsdamer Platz di una torre a in mattoni in stile classico newyorchese per Daimler Chrysler ed al suo studio è stata affidata della pianificazione urbanistica dei grattacieli di Alexanderplatz. Tra le sue opere figurano anche la ricostruzione dell’ex Reichsbank nel nuovo Ministero degli Esteri e a Francoforte sul Meno ha eretto l’edificio residenziale Main Plaza, alto 88 metri, nel Deutschherrnviertel. Nel 1996 ha ricevuto il Premio di Architettura della Città di Lipsia, con la sua progettazione di una delle nove sedi centrali della Banca Centrale Tedesca.