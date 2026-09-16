Scienza, giochi e nuove tecnologie: torna la Bright Night della Scuola Imt

La ricerca scientifica esce dai laboratori e incontra la città. Da martedì 22 a sabato 26 settembre torna anche a Lucca Bright Night, la manifestazione toscana organizzata nell’ambito della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa ogni anno dalla Commissione europea.

A coordinare il programma lucchese sarà la Scuola Imt Alti Studi Lucca, che proporrà quasi 30 iniziative rivolte a pubblici di tutte le età: stand dedicati ai progetti di ricerca, giochi, laboratori, conferenze, talk, visite guidate e incontri riservati alle scuole. Per alcuni giorni il campus si trasformerà così in un laboratorio diffuso, nel quale conoscere più da vicino il lavoro di ricercatrici e ricercatori e comprenderne le ricadute sulla vita quotidiana.

Il momento conclusivo è previsto per sabato 26 settembre in piazza San Francesco, con un talk seguito da un concerto. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Lucca Film Festival, main event di Lucca Effetto Cinema.

Al centro dell’edizione 2026 ci sarà il tema del ‘prendersi cura’, declinato come responsabilità verso le persone, le comunità, le relazioni e l’ambiente. Una riflessione che attraverserà ambiti diversi: dalla salute alla sostenibilità ambientale, dalla partecipazione dei cittadini alla diffusione della conoscenza, fino allo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie e alle opportunità e ai rischi legati all’intelligenza artificiale.

Particolare attenzione sarà riservata alle bambine e ai bambini, alle famiglie e al mondo della scuola, con attività pensate per avvicinare le nuove generazioni alla scienza attraverso esperienze dirette e linguaggi accessibili.

L’edizione 2026 è stata presentata ieri (martedì 15 settembre) nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, durante l’anteprima regionale Bright Night 2026: la ricerca che si prende cura. “La ricerca è uno dei motori del futuro della Toscana e Bright Night ha il grande merito di portarla nelle piazze, tra le persone e soprattutto tra i giovani – ha detto l’assessora all’università e ricerca della Regione Toscana Cristina Manetti –. La Toscana può contare su università, scuole di alta formazione e centri di ricerca di assoluta eccellenza e come Regione vogliamo continuare a sostenerli e valorizzarli. ‘Prendersi cura’, il tema di questa edizione, significa mettere conoscenza, innovazione e competenze al servizio delle persone, delle comunità e dell’ambiente. Ma significa anche investire nelle nuove generazioni, alimentare la loro curiosità e mostrare che nella ricerca possono trovare opportunità, passioni e strumenti per costruire il proprio futuro”.

“Bright Night è una grande festa della scienza e un’occasione preziosa per avvicinare la ricerca alla vita quotidiana delle persone – ha dichiarato Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa –. Il tema scelto per questa edizione, ‘prendersi cura’, richiama una responsabilità che riguarda tutti noi. Di fronte alle profonde trasformazioni sociali, ambientali e tecnologiche del nostro tempo, la ricerca può offrire strumenti concreti per migliorare il benessere collettivo e costruire un futuro più equo e sostenibile. Invitiamo quindi cittadine e cittadini, e soprattutto i più giovani, a incontrare le ricercatrici e i ricercatori, conoscere i loro progetti e scoprire una scienza aperta e attenta ai bisogni della società”.

Nel dettaglio, il programma lucchese si aprirà martedì 22 settembre nella chiesa di San Francesco con l’incontro per le scuole superiori Tutto quello che c’è da sapere di scientifico (e non) su Inside Out 2. Giovedì 24, nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, sarà invece presentato Altrove, progetto didattico dedicato alla storia delle migrazioni italiane.

Il cuore della manifestazione sarà venerdì 25, dalle 16 alle 20, nel complesso di San Francesco: nei chiostri troveranno spazio gli stand della ricerca, con attività su emozioni e cervello, matematica, innovazione, rischi del web, droni e intelligenza artificiale, carta, minerali, giochi scientifici e nuove tecnologie musicali.

In parallelo si terranno laboratori e giochi su prenotazione, visite guidate e talk su carcere, migrazioni, arte, presenza del lupo e carriere femminili tra arte e artigianato. La giornata si concluderà con un aperitivo alle 20. Gran finale sabato 26 in piazza San Francesco: alle 21,30 il talk Prendersi cura delle parole. Quinto potere, libertà di espressione e ricerca, seguito alle 22 dal dj set dei Miscela.

Bright Night coinvolgerà l’intero sistema toscano della ricerca. L’iniziativa è promossa dalle università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri, dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Imt Alti Studi Lucca, insieme a una rete di enti che comprende Cnr, Infn, Ingv, European Gravitational Observatory e Osservatorio astrofisico di Arcetri. Il progetto è sostenuto dalla Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, e dalla Commissione europea.