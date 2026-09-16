Un percorso musicale dall’Ottocento ai giorni nostri: prosegue ‘Suoni di Lucca a palazzo Pfanner’

L’evento – che ha un biglietto d’ingresso dal costo di 10 euro – vedrà protagonisti Sergio La Vaccara al violino e Luca Lucini alla chitarra, maestri del duo La Vaccara-Lucini, che nasce nel 2018 e si forma attraverso l’esperienza artistica dei due musicisti, maturata nel corso di svariati anni di attività concertistica. Dal momento della sua formazione, il duo ha avuto modo di esibirsi in varie rassegne, festival e manifestazioni in tutto il nord Italia, riscontrando sempre il gradimento di pubblico e critica. I due artisti hanno l’intento comune di diffondere non soltanto il repertorio cameristico scritto appositamente per questo organico, ma di proporre anche musiche di compositori contemporanei, oppure originali trascrizioni e arrangiamenti che si prestano per il violino e la chitarra.