L'evento|
Un percorso musicale dall’Ottocento ai giorni nostri: prosegue ‘Suoni di Lucca a palazzo Pfanner’
Protagonisti Sergio La Vaccara al violino e Luca Lucini alla chitarra. Biglietto acquistabile al costo di 10 euro
Sabato (19 settembre), alle 21, a palazzo Pfanner (via degli asili), si terrà il terzo appuntamento della rassegna musicale Suoni di Lucca a palazzo Pfanner.
L’evento – che ha un biglietto d’ingresso dal costo di 10 euro – vedrà protagonisti Sergio La Vaccara al violino e Luca Lucini alla chitarra, maestri del duo La Vaccara-Lucini, che nasce nel 2018 e si forma attraverso l’esperienza artistica dei due musicisti, maturata nel corso di svariati anni di attività concertistica. Dal momento della sua formazione, il duo ha avuto modo di esibirsi in varie rassegne, festival e manifestazioni in tutto il nord Italia, riscontrando sempre il gradimento di pubblico e critica. I due artisti hanno l’intento comune di diffondere non soltanto il repertorio cameristico scritto appositamente per questo organico, ma di proporre anche musiche di compositori contemporanei, oppure originali trascrizioni e arrangiamenti che si prestano per il violino e la chitarra.
Il programma proposto prevede quindi un percorso musicale che va da fine ottocento ed arriva ai giorni nostri, omaggiando tra gli altri anche alcuni fra i più influenti compositori trentini contemporanei e del Novecento.
L’evento, organizzato dall’associazione orchestra da camera Luigi Boccherini e giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione, è realizzato con patrocinio con il patrocinio di Comune di Lucca, Settembre lucchese, Settecento musicale lucchese, Fondazione cassa di risparmio di Lucca ed Acli.
Alla fine dei concerti sarà offerto al pubblico una degustazione del tipico liquore lucchese la biadina di Tista dalla Farmacia Novelli.