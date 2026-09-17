A Loppeglia di Pescaglia ‘Dimore in carta’ della fondazione Clerici Skriptura

Un appuntamento unico che intreccia storia, letteratura, musica ed erudizione toscana. Sabato 3 ottobre la fondazione Clerici Skriptura presenterà l’iniziativa Dimore in carta, ospitata a Loppeglia di Pescaglia alla suggestiva Villa Clerici Triklinea (palazzo Malpigli). L’evento, promosso dal grammatico, editore e presidente della fondazione Leonardo A. C. Clerici in collaborazione con Adsi Toscana, intende riaffermare la centralità mitica e la continuità poetica della tradizione latina, etrusca e toscana, creando un ponte ideale tra i classici, la dinastia medicea, la grande letteratura di Tasso e Ariosto e le avanguardie del Novecento guidate da Filippo Tommaso Marinetti.

Il programma della giornata si aprirà con la visita alla collezione, aperta al pubblico dalle 9 alle 17m30, dove sarà possibile consultare la biblioteca e l’archivio con documenti storici, edizioni rare filologiche del Cinquecento, metricali composti recentemente su Ariosto e il celebre grande Dizionario dall’archivio Marinetti. L’immersione prosegue con il percorso nella galleria Musa FTMarinetti al piano superiore.

A partire dalle 18 e fino alle 20, sotto il Portico delle Allegorie, prenderà il via il simposio concerto che vedrà l’esecuzione per violino e voce poetica di brani emblematici, tra cui la Sonata Bonaparte di Niccolò Paganini, l’Eliogabalo di Francesco Cavalli, La Rondine di Giacomo Puccini e la Fuga ottomana di Marte. Protagonista della performance musicale sarà il violinista Francesco Zanotto Bellini, affiancato dall’esposizione del tabluth, strumento musale ideato da Clerici con la scuola di liuteria di Cremona, e da un’urna in vetro di Murano realizzata in omaggio al romanzo Venezianella di Marinetti. A seguire, la serata proporrà una cena esperienziale organizzata con la Domus Romana a base di libagioni romane e acqua mulsa (quota di partecipazione al concerto e cena pari a 55 euro).