All’Orrido di Botri un pomeriggio in ricordo di Emilio Bertini

Sabato (19 settembre) dalle 16 alla riserva naturale statale Orrido di Botri in località Ponte a Gaio a Bagni di Lucca, in programma un pomeriggio per ricordare Emilio Bertini (Prato, 22 febbraio 1836 – 6 agosto 1886).

Un’iniziativa per riscoprire attraverso le voci di oggi, la sua eredità e il valore di un territorio che continua a sorprendere. Bertini è stato un insegnante, scrittore e alpinista italiano, celebre per essere stato il pioniere dell’escursionismo nel territorio pratese e il fondatore della locale sezione del Club Alpino Italiano.

Nel 1886, anno della sua morte, Bertini pubblicò la celebre monografia e guida intitolata Appennino Lucchese, l’Orrido di Botri, considerata ancora oggi un testo storico unico per la descrizione dettagliata e pionieristica del luogo. Contribuendo a far conoscere e apprezzare uno degli ambienti più suggestivi del nostro territorio. A distanza di 140 anni, il suo nome e il suo lavoro continuano a parlare a chi ama la montagna, la natura e la storia dell’Appennino lucchese.

Bertini non si limitò a descrivere un luogo. Seppe guardare la montagna, attraversarla e raccontarla, lasciando una testimonianza preziosa di quel rapporto profondo tra l’uomo e il territorio che ancora oggi ci appartiene. 140 anni dopo, quindi l’Appennino lucchese tornerà a raccontare Bertini. Un omaggio a chi, 140 anni fa, ha saputo raccontare la montagna e consegnarne la bellezza alla memoria di tutti noi.

Il programma della giornata prevede saluti istituzionali. A seguire interventi di Bruno Micheletti Bagni di Lucca, dalla montagna vissuta alla montagna visitata, Enzo Maestripieri Emilio Bertini e Botri, la perla dell’Appennino Lucchese, Pamela Giani L’Orrido di Botri 140 anni dopo, breve riflessione su Botri oggi. Modera Mariavittoria Castrucci.