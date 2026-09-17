Dalla memoria agli expat: la Fondazione Cresci racconta le migrazioni per Bright Night

Il 24 e 25 settembre due iniziative con la Scuola Imt, a Palazzo Ducale e alla Cappella Guinigi

La Fondazione Paolo Cresci partecipa alla Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2026, promossa a Lucca dalla Scuola Imt Alti Studi col nome di Bright Night, con due appuntamenti dedicati alla storia delle migrazioni italiane. Il primo, in programma giovedì (24 settembre), sarà rivolto soprattutto al mondo della scuola; il secondo, venerdì 25 settembre, allargherà lo sguardo dalle grandi ondate migratorie del passato alla mobilità dei giovani italiani di oggi.

“Fin dalla sua nascita la Fondazione Paolo Cresci – afferma la presidente Maria Talarico – ha ritenuto fondamentale la didattica della storia dell’emigrazione italiana, elaborando progetti e pubblicando saggi e laboratori, sia in forma cartacea che on line, come strumenti fondamentali per i docenti che volessero affrontare questo argomento”.

“Quest’anno inoltre il Ministero dell’istruzione e del merito – aggiunge Talarico – ha sollecitato tutti gli enti interessati all’educazione e alla formazione a dedicare spazio ed energia alla conoscenza di un fenomeno che, iniziato con intensità più di 150 anni fa, continua ancora oggi con i giovani che vanno all’estero in cerca soprattutto di migliori condizioni lavorative“.

“La didattica e l’interesse rivolto agli expat, direttrici lungo le quali si svolgono i progetti di ricerca della nostra Fondazione, sono state riconosciute da Imt come temi di interesse da inserire nel ricco calendario della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2026. L’appuntamento dedicato alla formazione dei docenti, in vista della pubblicazione di un volume nella primavera del 2027, sarà l’occasione anche per ricordare e onorare la figura di Donatella Buonriposi, docente, dirigente scolastico e infine dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Lucca, donna che ha dedicato tutte le sue energie e competenze al mondo della scuola”, conclude Talarico.

Il primo incontro, intitolato Altrove. Percorsi didattici sulla storia delle migrazioni italiane, si terrà giovedì 24 settembre alle 16,30 nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale e sarà dedicato, appunto, a Donatella Buonriposi. Dopo i saluti di Maria Talarico interverranno Samuel Boscarello, Marinella Mazzanti ed Elena Serina, curatori della pubblicazione in preparazione. Ave Marchi e Pier Dario Marzi presenteranno invece La storia dell’emigrazione italiana narrata dal cinema: proposte di laboratori didattici.

Il progetto editoriale Altrove, la cui uscita è prevista nella primavera del 2027, nasce dall’esperienza maturata dalla Fondazione Paolo Cresci nel campo della didattica. Il volume conterrà contributi storiografici, strumenti bibliografici, laboratori e unità didattiche per affrontare nelle classi la storia delle migrazioni italiane. Durante l’incontro saranno illustrati gli obiettivi e i contenuti della pubblicazione, insieme ad alcuni percorsi da utilizzare nelle scuole.

Il secondo appuntamento, Appunti per una storia delle migrazioni italiane, è in programma venerdì 25 settembre alle 17,30 nella Cappella Guinigi del complesso di San Francesco. Dopo i saluti della presidente della Fondazione interverranno Samuel Boscarello, ricercatore della Scuola Imt, Pietro Luigi Biagioni, direttore della Fondazione Paolo Cresci, e Pamela Lucarini, make-up artist.

Il confronto ripercorrerà le partenze verso le Americhe e gli altri Paesi europei, le migrazioni interne del secondo dopoguerra, l’arrivo in Italia di persone provenienti da diverse parti del mondo e la mobilità internazionale dei giovani italiani. Sarà approfondito anche il valore delle fonti archivistiche custodite dalla Fondazione, utili per ricostruire i contesti storici e socioeconomici nei quali sono maturati i diversi flussi migratori.

Pamela Lucarini, impegnata in produzioni cinematografiche internazionali tra le quali il recente Odisseadi Christopher Nolan, porterà la propria testimonianza di expat e racconterà il percorso professionale che l’ha condotta da Lucca ai grandi set internazionali.