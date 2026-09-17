“Faremo sentire al pubblico scozzese alcune delle migliori arie del nostro repertorio”: il Serchio delle Muse vola a Glasgow

Il Serchio delle Musesi prepara a superare i confini italiani per arrivare fino in Scozia. Sabato 19 settembre alle 18,30 infatti, un concerto lirico si terrà all’interno della prestigiosa City Chambers di Glasgow – il palazzo municipale della Città.

Dopo l’impresa del pianoforte a coda elitrasportato ad oltre 1.600 metri di altezza, la trasferta scozzese rappresenta la seconda novità introdotta quest’anno dall’associazione musicale Il Serchio delle Muse che, sotto la presidenza di Fosco Bertoli, ha dato nuovo slancio alla rassegna facendola crescere e maturare, con nuove iniziative e nuovi validi innesti, raccogliendo l’importante eredità del maestro Luigi Roni. Ad esibirsi saranno il lucchese Nicola Farnesi, tra i baritoni più promettenti in Italia, il tenore Davide Piaggio e la soprano Marta Mari, entrambi interpreti già affermati nel panorama nazionale, con il bargo-scozzese William Moriconi all’oboe e Massimo Salotti, direttore artistico del “Serchio delle Muse”, al pianoforte.

“Per la nostra prima trasferta fuori dall’Italia – spiega il maestro Salotti – volevamo offrire alcune delle voci più promettenti del panorama internazionale fra le tante che abbiamo avuto modo di ospitare in questi anni all’interno del festival. Sarà un vero e proprio Galà Lirico, faremo sentire al pubblico scozzese alcune delle migliori arie del nostro repertorio facendo un’incursione nella canzone napoletana e popolare italiana di fine ‘800 e inizio ‘900″. Da Verdi a Puccini, di cui ricorre il centenario di Turandot, fino a Mascagni e alla sua intramontabile Cavalleria Rusticana. Si tratterà, in verità, di un gemellaggio artistico tra due Paesi: ad accompagnare il Serchio delle Muse, in tre brani, sarà infatti la Glasgow Create String Ensemble con il Direttore d’Orchestra Trish Strain che eseguirà anche un brano scozzese, Doun in Yon Bank di John Maxwell Geddes, arrangiato per soli archi.