I poeti classici nell’alto medioevo risuonano in biblioteca

Venerdì 18 settembre 2026 a partire dalle 17, l’appuntamento è al Salone monumentale delle conferenze al III piano con l’incontro a cura di Stefano Albarello, presentazione del progetto musicale e del cd: Vocem cum cithara dedit (Passacaille). L’incontro fa parte del ciclo La Pittura che Suona – dialoghi tra musica e arte, a cura dell’associazione musicale Concentus Lucensis.