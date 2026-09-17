I poeti classici nell’alto medioevo risuonano in biblioteca
Stefano Albarello illustrerà la ricerca sulle fonti e con esempi di ascolto, accompagnandosi con la lira e la cithara
Verso, ritmo, melodia… cantare i poeti classici nell’alto medioevo dà il là alla ripresa degli eventi alla biblioteca statale di Lucca.
Venerdì 18 settembre 2026 a partire dalle 17, l’appuntamento è al Salone monumentale delle conferenze al III piano con l’incontro a cura di Stefano Albarello, presentazione del progetto musicale e del cd: Vocem cum cithara dedit (Passacaille). L’incontro fa parte del ciclo La Pittura che Suona – dialoghi tra musica e arte, a cura dell’associazione musicale Concentus Lucensis.
Tra il IX e il XII secolo, i Carmina di Orazio venivano cantati nei monasteri, preservando la voce della poesia classica nella cultura medievale. In questa registrazione, Stefano Albarello fa rivivere quattordici di queste odi, ricostruite a partire dall’antica notazione neumatica, insieme a una melodia unica tratta dall’Eunuchus di Terenzio. Vocem cum cithara dedit svela un mondo dimenticato in cui verso latino, ritmo e melodia si fondevano: un’eco vivente dell’antichità che risuona attraverso il Medioevo.
In questo incontro Stefano Albarello illustrerà la ricerca sulle fonti e con esempi di ascolto, accompagnandosi con la lira e la cithara. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (max 35 persone).