La poesia classica cantata nei monasteri: incontro con Stefano Albarello alla Biblioteca Statale

La poesia di Orazio come poteva risuonare nei monasteri medievali? A raccontare un mondo nel quale verso latino, ritmo e melodia erano ancora strettamente intrecciati sarà Stefano Albarello, protagonista domani (18 settembre) alle 17 alla Biblioteca Statale di Lucca dell’incontro Verso, ritmo, melodia… cantare i poeti classici nell’alto Medioevo.

L’appuntamento, in programma nel Salone monumentale delle conferenze al terzo piano, segna la ripresa dopo la pausa estiva degli eventi della Biblioteca e apre la seconda parte del nono ciclo de La Pittura che Suona – dialoghi tra musica e arte, promosso dall’associazione musicale Concentus Lucensis.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del progetto musicale e del cd Vocem cum cithara dedit, pubblicato da Passacaille, frutto di una ricerca dedicata alla sopravvivenza della poesia classica nella cultura musicale medievale.

Tra il IX e il XII secolo, infatti, i Carmina di Orazio venivano cantati anche negli ambienti monastici. A partire dalle antiche notazioni neumatiche, Albarello ha ricostruito quattordici odi oraziane, alle quali si aggiunge una melodia tratta dall’Eunuchus di Terenzio. Un lavoro che prova a restituire la dimensione sonora dei testi e il legame tra la metrica latina e la musica dell’epoca.

Durante l’appuntamento Albarello illustrerà il percorso di ricerca sulle fonti e proporrà alcuni esempi di ascolto, accompagnandosi con lira e cithara, strumenti attraverso i quali il pubblico potrà avvicinarsi concretamente alle sonorità ricostruite.

Musicista e studioso di musica antica, Stefano Albarello si occupa dal 1985 di repertori medievali, rinascimentali, barocchi, arabi e ottomani, affiancando alla ricerca musicologica lo studio delle tecniche vocali e degli strumenti a pizzico. È direttore dell’Ensemble Cantilena Antiqua, ha collaborato con l’Orchestra Andalusa di Tangeri ed è stato il primo docente italiano di musica medievale al Conservatorio di Vicenza.

A Lucca insegna canto sacro medievale e musica d’insieme per voci e strumenti antichi ed è fondatore e direttore scientifico del Laboratorio sul teatro musicale medievale. Nel corso della sua carriera ha inoltre collaborato in ambito teatrale con, tra gli altri, Moni Ovadia, Corrado Augias, David Riondino, Roberto Andò e Micha Van Hoecke ed è docente a contratto all’Università di Parma.