Lucca ricorda “La Presa di Roma”: il film nel programma della mattinata

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, dall’amministrazione provinciale e dal Museo del Risorgimento

Il 20 settembre si ricorda anche a Lucca. Domenica prossima, come ogni anno, sarà ricordata la data storica del XX Settembre 1870 che segnò l’acquisizione di Roma a capitale d’Italia. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, dall’amministrazione provinciale e dal Museo del Risorgimento di Lucca.

Il programma della mattinata prevede la deposizione di una corona di alloro alle 10,30 al monumento di piazza XX Settembre durante la quale sono previsti gli interventi delle autorità e di Roberto Pizzi che parlerà dell’importanza laica di questa ricorrenza. A seguire il contributo della professoressa Marcella Matelli sul Risorgimento e sulla grande influenza che questo periodo ha avuto sulla storia italiana successiva.