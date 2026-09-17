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Lucca ricorda “La Presa di Roma”: il film nel programma della mattinata
L’iniziativa è promossa e organizzata dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, dall’amministrazione provinciale e dal Museo del Risorgimento
Il 20 settembre si ricorda anche a Lucca. Domenica prossima, come ogni anno, sarà ricordata la data storica del XX Settembre 1870 che segnò l’acquisizione di Roma a capitale d’Italia. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, dall’amministrazione provinciale e dal Museo del Risorgimento di Lucca.
Il programma della mattinata prevede la deposizione di una corona di alloro alle 10,30 al monumento di piazza XX Settembre durante la quale sono previsti gli interventi delle autorità e di Roberto Pizzi che parlerà dell’importanza laica di questa ricorrenza. A seguire il contributo della professoressa Marcella Matelli sul Risorgimento e sulla grande influenza che questo periodo ha avuto sulla storia italiana successiva.
Il corteo, poi, si sposterà nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale dove sarà proiettato il breve film muto “La Presa di Roma”, primo documento cinematografico prodotto in Italia. Sono previsti gli interventi di Luciano Luciani e Luigi Della Santa che ricorderanno il 200esimo anniversario della nascita di Carlo Lorenzini, alias Carlo Collodi, personaggio risorgimentale legato alla storia della Lucchesia, nonché grande amico dell’artista Urbano Lucchesi che realizzò il monumento ai caduti di piazza XX Settembre e molte altre opere dedicate al Risorgimento come la statua di Garibaldi in piazza del Giglio, il busto dedicato a Giuseppe Mazzini sul baluardo San Regolo e il busto di Benedetto Cairoli sul baluardo della Libertà delle antiche Mura di Lucca.