Moda, eleganza e solidarietà a Cascio con la sfilata benefica per Progetto Senegal Odv

Moda, eleganza e solidarietà si fondono in un appuntamento di beneficenza promosso nel cuore della Garfagnana. Sabato 3 ottobre i locali del circolo Al Nuovo Dopolavoro a Cascio di Molazzana , ospiteranno una speciale sfilata di moda benefica organizzata da Progetto Senegal Odv in collaborazione con Asr Cascio Aps, la scuola di moda sartoria S’Arte e con il patrocinio del Comune di Molazzana.

La serata promette un connubio tra alta moda e impegno sociale : in passerella sfileranno infatti creazioni haute couture realizzate da giovani stilisti emergenti. L’evento prenderà il via alle 19,30 con l’apericena benefica , seguita alle 20,30 dall’inizio dello spettacolo e della sfilata.

Il costo di partecipazione per apericena e spettacolo è di 25 euro, ed è stato stabilito che l’intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività umanitarie e dei progetti dell’associazione Progetto Senegal Odv.