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Moda, eleganza e solidarietà a Cascio con la sfilata benefica per Progetto Senegal Odv

17 settembre 2026 | 11:35
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di Redazione

Redazione

Moda, eleganza e solidarietà a Cascio con la sfilata benefica per Progetto Senegal Odv

L’intero ricavato della serata in programma dalle 19,30 del 3 ottobre prossimo sarà devoluto a sostegno delle attività umanitarie

Moda, eleganza e solidarietà si fondono in un appuntamento di beneficenza promosso nel cuore della Garfagnana. Sabato 3 ottobre i locali del circolo Al Nuovo Dopolavoro a Cascio di Molazzana, ospiteranno una speciale sfilata di moda benefica organizzata da Progetto Senegal Odv in collaborazione con Asr Cascio Aps, la scuola di moda sartoria S’Arte e con il patrocinio del Comune di Molazzana.

La serata promette un connubio tra alta moda e impegno sociale: in passerella sfileranno infatti creazioni haute couture realizzate da giovani stilisti emergenti. L’evento prenderà il via alle 19,30 con l’apericena benefica, seguita alle 20,30 dall’inizio dello spettacolo e della sfilata.

Il costo di partecipazione per apericena e spettacolo è di 25 euro, ed è stato stabilito che l’intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività umanitarie e dei progetti dell’associazione Progetto Senegal Odv.

Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria entro l’1 ottobre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri: 345.9491369 (Paola) e 351.3688413 (Wolf).

sfilata di moda, beneficenza, Cascio