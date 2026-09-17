“Non solo memoria”: nel 2026 “Lucca Genius Loci” torna a raccontare la storia dei suoi maestri

C’è una storia musicale che attraversa Lucca, ne abita i luoghi e ne custodisce una parte preziosa dell’identità. È da questa consapevolezza che riparte nel 2026 Lucca Genius Loci, il progetto culturale ideato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini per riscoprire, valorizzare e restituire alla città il patrimonio musicale che nei secoli ha contribuito a definirne il volto.

Il cartellone della rassegna è stato svelato oggi (17 settembre) al Teatro del Giglio alla presenza dell’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini, del direttore artistico Cataldo Russo e dell’assessora alla cultura del comune di Lucca, Mia Pisano.

Dopo l’edizione zero dello scorso anno, la manifestazione torna con la nuova tappa di un percorso che non vuole essere semplicemente una rassegna, ma un progetto capace di intrecciare musica, storia, luoghi e comunità, riportando alla luce figure, repertori e vicende che appartengono alla memoria della città e, al tempo stesso, sanno ancora parlare al pubblico di oggi.

“Il ‘genius loci’ – dichiara Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico Teatro del Giglio Giacomo Puccini –, nel suo significato più profondo, è lo spirito custode e fecondo della nostra terra natia. È a questa entità benigna che dobbiamo la fortuna di aver ereditato una concentrazione straordinaria di concittadini musicisti illustri, la cui arte ha dato e continua a dare lustro a Lucca nel mondo. Ma il Genio, da solo, compie prodigi che appartengono alla storia: ogni tanto fa nascere una personalità eccelsa, un talento puro. E di fronte a questa prodigiosa eredità, noi, oggi, che merito abbiamo? La risposta è semplice: nessuno, se ci limitiamo a una memoria passiva. Non è sufficiente celebrare a parole la grandezza del nostro passato, né ripeterci con autocompiacimento quanto Lucca sia stata fondamentale nella storia della musica universale. È proprio da questa consapevolezza che nasce la rassegna Lucca Genius Loco 2026: desideriamo dare un impulso concreto alla città, affinché trasformi il patrimonio dei suoi maestri in un’opportunità di crescita viva e contemporanea, consolidando in maniera sempre più meritata il ruolo di Lucca nel panorama culturale internazionale”.

L’edizione 2026 di Lucca Genius Loci prosegue dunque nel segno della scoperta: un itinerario culturale diffuso, costruito attraverso appuntamenti e collaborazioni, che invita a guardare Lucca attraverso la sua storia musicale e ad ascoltare, nei luoghi che l’hanno vista nascere e crescere, una parte della sua identità più autentica.

“Settembre rappresenta un vero e proprio nuovo inizio – afferma Mia Pisano, assessore alla cultura del comune di Lucca –, un po’ come gennaio: partiamo quindi con grande slancio attraverso una rassegna che apre un autunno ricco di novità. Dietro questo programma c’è un rigoroso lavoro di ricerca storica svolto da professionisti che operano quotidianamente per restituirci una pagina fondamentale del nostro patrimonio, non solo musicale. Se in altri ambiti Lucca ospita personalità di spicco, nella musica rappresentiamo un vero e proprio unicum: basti pensare a quanti studenti internazionali analizzino e studino il nostro modello. È un patrimonio di cui dobbiamo andare fieri. La nostra città ha talvolta la tendenza a non riconoscere appieno la grandezza dei suoi ‘figli illustri’, mentre altrove si costruiscono identità attorno a un solo nome. Lucca offre invece una ricchezza e una varietà ineguagliabili di maestri e personalità che hanno segnato la storia”.

“Lucca è una terra che, per una serie di dinamiche sociali ed economiche, ha sviluppato una storia secolare: abbiamo il preciso dovere di riflettere su questo patrimonio e di esserne orgogliosi – commenta Cataldo Russo, direttore artistico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini –. Non si tratta di un festival che si limita a guardare al passato: partiremo certamente dalle origini, come il Settecento musicale che per Lucca è fondamentale, ma con l’obiettivo di capire in che modo questa eredità possa dialogare con il presente.”

Il programma

È proprio questa frase di Luigi Boccherini, “La musica è fatta per parlare al cuore dell’uomo…”, a dare il titolo al concerto inaugurale della rassegna: un omaggio alla forza espressiva della musica e, al tempo stesso, alla straordinaria tradizione musicale della città di Lucca. Sabato 3 ottobre, alle 19, il Teatro San Girolamo ospiterà il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati, interpreti di un programma che attraversa epoche, stili e personalità diverse, unite dal filo della grande scuola musicale lucchese. Il concerto proporrà musiche di Francesco Xaverio Geminiani, Luigi Boccherini, Domenico e Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Gaetano Luporini e Gaetano Giani-Luporini, componendo un percorso che dalle radici settecentesche della tradizione musicale della nostra città giunge fino al Novecento, mettendo in luce la ricchezza e la continuità di un patrimonio artistico profondamente legato a Lucca. Gli artisti incontreranno inoltre gli studenti delle scuole superiori nel corso della conferenza-concerto programmata per sabato 3 ottobre alle 10 al Teatro San Girolamo.

Cinque degli appuntamenti in programma sono realizzati con il Conservatorio di Musica Luigi Boccherini: una collaborazione solida quella tra Teatro e Conservatorio, che prosegue nel tempo, per ribadire l’importanza di dare la possibilità a tanti giovani talenti ancora studenti o neodiplomati di esibirsi in contesti professionali come quelli offerti dalle rassegne musicali del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. A suggellare lo stretto rapporto tra i due enti, il concerto di apertura dell’Anno Accademico del Conservatorio si terrà proprio al Giglio sabato 21 novembre alle 21. Continua poi la tradizione dei concerti aperitivo, in programma al Teatro San Girolamo, sempre alle 11,30, nelle domeniche 4 e 11 ottobre e 22 novembre.

Ancora in collaborazione con il Boccherini, cui si aggiunge Flam, sarà il concerto Tesori ritrovati. Musiche inedite dal Fondo Marianna Bottini in programma domenica 15 novembre alle 17,30 a Villa Bottini, un’occasione preziosa per ascoltare brani di Marianna Bottini, Alfonso Savi, Alessandro Rolla e Gaetano Valeri provenienti dal Fondo Marianna Bottini conservato nella biblioteca del Conservatorio, e oggetto di studio ad opera della professoressa Nadia Lencioni. Questo appuntamento, che vedrà protagonisti interpreti del calibro di Gabriele Pieranunzi (violino), Paolo Carlini (fagotto) e Fabrizio Datteri (pianoforte), coniuga più elementi di particolare interesse: la presenza di composizioni inedite, numerose prime esecuzioni in epoca moderna e la riscoperta di una formazione cameristica oggi rarissima, cioè il trio pianoforte, violino e fagotto. In particolare, verrà proposto in prima esecuzione in tempi moderni il Trio per pianoforte, violino e fagotto BI 393 di Alessandro Rolla, protagonista della vita musicale italiana tra Parma e Milano, direttore alla Scala e docente al Conservatorio di Milano: nella biblioteca del Conservatorio si trova, allo stato attuale delle ricerche, l’unica copia manoscritta completa conosciuta, non autografa. Il concerto è dunque il momento visibile e condiviso di un processo più ampio, nel quale patrimonio bibliografico, ricerca musicologica e interpretazione confluiscono in un unico progetto.

Turandot in Almagna è il titolo della conversazione-concerto a cura del professor Marco Mangani – che si terrà venerdì 9 ottobre alle 19 al Teatro San Girolamo – incentrata sulla ricezione tedesca della fiaba teatrale Turandot di Carlo Gozzi del 1762. Grazie alla traduzione approntata da Friedrich Schiller nel 1802, la fiaba di Gozzi conobbe un grande successo nei paesi di lingua tedesca: oltre ad alcuni adattamenti in forma di Singspiel, si ebbero infatti anche delle musiche di scena, tra le quali spiccano quella composte nel 1809 da Carl Maria von Weber. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, autore di straordinari racconti fantastici e fondatore della moderna critica musicale (nonché compositore egli stesso), considerava Turandot un soggetto operistico ideale, grazie all’unione tra la dimensione fiabesca e l’autenticità delle passioni, e ne auspicava una realizzazione interamente musicata. Nel centenario della Turandot pucciniana, che segna anche il 250esimo anniversario della nascita di Hoffmann, il Centro studi Luigi Boccherini, in collaborazione con il Centro studi Giacomo Puccini, propone una conversazione a più voci sulla recezione tedesca della Turandot di Gozzi, seguita da un evento musicale dedicato alla ‘principessa di gelo’, che vedrà protagoniste il soprano Giorgia Rotolo e la pianista Ginevra Paniati.

Descritto come ‘a baroque star’ dal Times, artista di riferimento e infaticabile promotore della cultura barocca, il controtenore Raffaele Pe sarà ospite di Lucca Genius Loci il 12 ottobre, alle 21 al Teatro San Girolamo, anche in veste di direttore, insieme ad alcuni dei membri dell’ensemble barocco La Lira di Orfeo – il collettivo di musicisti, artisti e ricercatori con il quale Pe sta introducendo una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica barocca. Con Pe, si esibiranno Elisa Citterio (violino), Cristiano Contadin (viola da gamba), Gianluca Geremia (tiorba) e Nicolò Pellizzari (cembalo). Il concerto, dal titolo Solo Monteverdi & al., è un viaggio musicale unico, concepito come una performance da camera, attraverso le più intime composizioni di Claudio Monteverdi (violinista e ineguagliato maestro delle possibilità musicali della voce) e il suo rapporto con Francesco Gasparini, il musicista camaiorese nato nel 1668, allievo di Corelli e Pasquini, a sua volta maestro di Faustina Bordoni e Benedetto Marcello a Venezia, quando fu direttore di musica presso l’Ospedale (Conservatorio) della Pietà. Martedì 13 ottobre alle 10 è in programma una conferenza-concerto tenuta dallo stesso Raffaele Pe, dedicata agli studenti delle scuole superiori.

Raffele Pe

Lucca Genius Loci prosegue venerdì 23 ottobre alle 19 alla Chiesa di Sant’Agostino con il concerto Da Lucca a Londra: Geminiani e Barsanti, che segue i passi di due straordinari compositori, Francesco Xaverio Geminiani e Francesco Barsanti, protagonisti nel 1714 di un viaggio verso Londra, città vivacissima e ricettiva alle novità provenienti dal continente, che fu conquistata dalla loro musica.

Le musiche dei due compositori lucchesi saranno intrecciate a quelle di un altro concittadino, Pietro Giannotti, nato a Lucca presumibilmente intorno alla fine del XVII secolo, e poi trasferitosi a Parigi dove fu attivo come compositore e violinista ed entrò come contrabbassista all’Académie Royale de Musique nel 1739. L’ensemble Concentus Lucensis che si esibirà il 23 ottobre è composto da Antonio Barsanti (flauto traversiere), Linda Severi (flauto dritto e oboe barocco), Gino Carignani (violoncello) e Francesca Mascolo (clavicembalo). Il concerto pomeridiano sarà anticipato alle 10 da una conferenza-concerto per gli studenti delle scuole superiori.

Non è più la Banda di una volta! – che si svolgerà domenica 25 ottobre alle 16 nella Basilica dei Santi Paolino e Donato – sarà l’occasione per ascoltare la banda musicale rappresentativa Anbima Toscana, in particolare in occasione del concerto finale del Corso per maestri direttori Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) sezione Toscana. Il corso, la cui direzione artistica è di Massimo Folli, è giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione; l’organico che si esibirà il 25 ottobre è composto da musicisti provenienti dalle bande di tutta la Toscana, così come i maestri direttori che si alterneranno alla direzione di ogni brano in programma.

Sarà dedicato ai ricercari di Francesco Guami e alle canzoni di Gioseffo Guami, compositori lucchesi attivi nella seconda metà del cinquecento, il concerto in programma al Teatro San Girolamo giovedì 5 novembre alle 21. L’appuntamento offre l’opportunità rara di immergersi nell’autentico clima musicale del tardo Rinascimento, riscoprendo una stagione straordinariamente ricca di invenzioni, raffinatezze e ardite sperimentazioni musicali. Le pagine dei due musicisti lucchesi restituiscono così non soltanto la bellezza di un repertorio di grande interesse, ma anche il volto sonoro di un’epoca, permettendo al pubblico di entrare in contatto con le atmosfere, i colori e il linguaggio musicale di un tempo lontano, eppure ancora sorprendentemente vivo e attraente. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra storia, arte e suono saranno Linda Severi (flauti), Maria Di Bella (violino barocco), Lorenzo Giovannelli (viola barocca), Martina Weber (viola da gamba), Gabriele Micheli (organo), Marzio Matteoli (liuto, arciliuto) e Carlo Andrea Giorgetti (liuto, tiorba, chitarra barocca).

L’edizione 2026 di Lucca Genius Loci si concluderà con un omaggio al nostro più illustre concittadino Giacomo Puccini sabato 28 novembre, alle 21 al Teatro del Giglio: Diego Ceretta, sul podio dell’Orchestra della Toscana, dirigerà un programma che prende il via con Crisantemi di Giacomo Puccini, accostandolo alla grande tradizione sinfonica di Johannes Brahms. Il programma si apre con il celebre elegiaco per archi di Puccini, seguito dal Concerto per pianoforte e orchestra numero 2 opus 83 di Brahms interpretato da Pietro De Maria, opera di ampio respiro che unisce scrittura virtuosistica, densità cameristica e forte integrazione tra pianoforte e orchestra. Nella seconda parte, l’Ort affronta la Sinfonia numero 3 opus 90, pagina compatta e intensa, attraversata da una particolare varietà di caratteri espressivi e da uno dei finali più raccolti del sinfonismo brahmsiano.

Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ringrazia tutti gli enti, gli sponsor e i mecenati che ne rendono possibile l’attività: in primis il comune di Lucca, cui seguono Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, Bper Banca, Lucar, Ristorante Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.

Per consultare il programma dettagliato di Lucca Genius Loci 2026 consultare i canali ufficiali del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.