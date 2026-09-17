Penultimo appuntamento estivo in San Francesco per i ‘Fossi dell’arte’

Sabato (19 settembre) dalle 17 alle 21, in piazza San Francesco viene riproposta per la quinta volta nel 2026, l’esposizione artistica en plein air. In mostra un repertorio variegato di opere di pittura, scultura, grafica, illustrazione, fotografia e poesia. Obiettivo far riscoprire grazie all’esposizione di alcuni artisti, una parte della città poco conosciuta ma di grande interesse storico, architettonico e culturale.

Una zona storicamente importante da secoli nelle cui vicinanze si trova il condotto di via del Fosso. Esistente nel centro storico dal 1376. Quindi da 650 anni esatti. Con la sua acqua forza motore un tempo molto importante per la città. Sulla via del Fosso dove inizialmente nel 2019 ha avuto luogo la manifestazione, si trovavano i laboratori per la lavorazione della seta. Che resero Lucca uno dei centri più ricchi d’Europa, tanto che la strada era chiamata ed apprezzata come ‘via della seta’. Adesso da qualche anno la manifestazione artistica si svolge nell’adiacente piazza San Francesco.

L’iniziativa ha vissuto quest’anno anche una speciale parentesi al chiuso. Ovvero una mostra collettiva d’arte e poesia I Fossi dell’arte al Real Collegio, svoltasi ad agosto nella suggestiva cornice del Real Collegio. Quindi quest’anno anche d’estate l’esposizione artistica non si è mai fermata. Come sempre gli organizzatori cercheranno non solo di esporre delle opere. Ma di dare voce soprattutto ad una parte della città che piano piano sta riacquistando una giusta considerazione.