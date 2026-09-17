Riccardo Scamarcio a Lucca: la stella del cinema all’Astra tra proiezione e Q&A con il pubblico

Il regista lucchese Tommaso Landucci

Un’imperdibile appuntamento è in arrivo domani (18 settembre) alla presenza del regista lucchese Tommaso Landucci e dell’attore Riccardo Scamarcio al cinema Astra per la presentazione del film I figli della scimmia.

Presentato in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, il film alla proiezione ufficiale ha raccolto lunghi applausi da una platea commosso ed estasiata dalla dolcezza del film. Caratteristiche che sono state premiate dalla giuria assegnando al film ben due prestigiosi premi quali Miglior sceneggiatura, allo stesso regista Tommaso Landucci, e all’interpretazione di Riccardo Scamarcio, che da subito ha sposato il progetto e lo ha supportato fino all’approdo in sala.

La trama

Dario è padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e attenzione, e ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l’equilibrio interiore di Dario e travolgere l’intera famiglia.

Ma non finisce qui: ai due spettacoli seguirà l’incontro con i talent del film. Per il primo, alle 18, sono ancora disponibili posti e al termine (intorno alle 19,45) si terrà un incontro Q&A. Invece, il secondo delle 20,30 è già sold out da giorni.

La programmazione rientra negli Special Event di Luccacinema e beneficia dell’iniziativa ministeriale estiva Cinema Revolution, che si applica a tutti i film italiani ed europei ed il cui prezzo di ingresso a carico dello spettatore è di soli 3,50 euro, con un ulteriore rimborso da parte del Ministero della Cultura di 3 euro.