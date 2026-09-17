Summer Festival 2027, la seconda data è con i Simply Red: il 30 luglio sugli spalti delle Mura

I Simply Red tornano al Lucca Summer Festival venerdì 30 luglio 2027, nell’area delle mura storiche di Lucca, con una nuova tappa del tour Summer Funk ‘27. Un gradito ritorno per Mick Hucknall, che salirà sul palco del festival per la settima volta, confermando un legame speciale con la manifestazione e con il pubblico di Lucca.

Il concerto dei Simply Red è il secondo annuncio del cartellone dell’edizione che celebrerà il trentennale del Lucca Summer Festival. Un’edizione speciale che si svolgerà interamente nell’Area Mura Storiche di Lucca, il grande spazio che accoglierà tutti gli appuntamenti del festival.

Lo show sarà ricco dei momenti più trascinanti e dei più grandi successi dei Simply Red – la corsa sulle montagne russe di Fairground, il funk potente di Something Got Me Started, il soul sontuoso di Money’s Too Tight (To Mention) – con l’energia travolgente che da oltre quarant’anni caratterizza i concerti della band.

La formazione dei Simply Red, guidata da Mick Hucknall, la cui inconfondibile voce blue-eyed soul è straordinaria, potente e appassionata come sempre, è completata da Ian Kirkham (sax, Ewi, ottoni), Kenji Suzuki (chitarra), Kevin Robinson (tromba, fiati, percussioni), Roman Roth (batteria), Gary Sanctuary (tastiere) e Orefo Orakwue (basso).

Mick Hucknall dichiara: “Non vediamo l’ora di tornare in tour nell’estate del 2027 per esibirci in alcuni incredibili luoghi storici nel Regno Unito e in Europa. Potete aspettarvi un set pieno dei successi più coinvolgenti dei Simply Red, per alzarvi in piedi e divertirvi sotto il sole con amici e famiglia.”

I biglietti saranno disponibili attraverso la presale di Radio Monte Carlo dalle 10 del 23 settembre alle 22 del 24 settembre. Basterà registrarsi su radiomontecarlo.net e accedere alla prevendita esclusiva. I biglietti rimanenti saranno disponibili in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 25 settembre.

Summer Funk ‘27 sarà il primo tour dei Simply Red dopo le celebrazioni del loro 40esimo anniversario nel 2025. Il tour ha registrato il tutto esaurito in quasi 50 tappe tra Regno Unito, Europa e America Latina, entusiasmando i fan e contribuendo a un rinnovato apprezzamento da parte della critica. Il tour è stato documentato nell’album live, nel film e nel box set ‘Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago’, un mix elettrizzante di R&B travolgente e ballad delicate e ricche di emozione.