Un tavolo multimediale interattivo racconta la storia di Maggiano

Un tavolo multimediale interattivo progettato per ripercorrere la storia dell’istituto dalla nascita alla chiusura. E’ la novità principale del nuovo allestimento del Museo Giovanni Battista Giordano, che custodisce la strumentazione medico scientifica e le testimonianze dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano. La Fondazione ha infatti introdotto, grazie al sostegno di Banco Bpm, soluzioni tecnologiche e sensoriali all’avanguardia per garantire un’esperienza di visita pienamente inclusiva.

I visitatori possono così esplorare autonomamente biografie dei direttori medici, cartelle e storie di ricoverati, terapie storiche, architettura degli spazi e attività quotidiane attraverso mappe, testi e immagini. Per abbattere ogni barriera sensoriale, il tavolo integra specifici strumenti audio di lettura per persone cieche e ipovedenti, configurandosi come il perno accessibile dell’intera esposizione.

A integrazione di questo sistema, il percorso di visita Sorella Follia si arricchisce di un modello tridimensionale della struttura storica dell’ex ospedale. Si tratta di una mappa tattile monocromatica (in scala, con dimensioni 73×100 cm) dotata di indicazioni in Braille. Questo strumento permette alle persone non vedenti o ipovedenti di orientarsi nello spazio attraverso l’esplorazione aptica, restituendo una percezione immediata, globale e tridimensionale delle forme e delle relazioni volumetriche del complesso manicomiale.

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce memoria, cultura e inclusione, rendendo il patrimonio della Fondazione Mario Tobino sempre più accessibile a tutti – dice Marco Giorgio Valori, responsabile Direzione Tirrenica di Banco BPM -. Con questa iniziativa confermiamo l’impegno di Banco BPM a fianco delle realtà che valorizzano il territorio e promuovono una partecipazione culturale attiva e consapevole”.