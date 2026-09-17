Villa Bottini ‘virtualizzata’ nel progetto ‘Toccare il suono’ di Oltremusica

Può un luogo essere conservato anche attraverso il suo suono? E possiamo entrare virtualmente in una sala storica, spostarci al suo interno e ascoltare come cambierebbero una voce o uno strumento musicale a seconda del punto in cui ci troviamo? È da queste domande che nasce una nuova tappa del percorso di Oltremusica dedicato alla consapevolezza sonora.

Dopo l’esperienza di Toccare il suono Special, realizzata il 14 e 15 giugno a Villa Bottini nell’ambito di Dialoghi in Superficie 2026, Musicalia Aps ha nuovamente aperto le sale della villa alla ricerca e alla sperimentazione acustica, accogliendo il 14 settembre una campagna scientifica di misurazione destinata a ricostruirne digitalmente il comportamento sonoro.

Se a giugno il pubblico aveva potuto seguire dall’interno l’intero percorso di una registrazione – dal posizionamento dei microfoni all’esecuzione, dal lavoro in regia fino all’ascolto finale – questa volta l’attenzione si è spostata sullo spazio stesso. Non più soltanto registrare un suono dentro Villa Bottini, ma provare a misurare e ricreare il modo in cui Villa Bottini suona. L’occasione è nata attraverso Mirko Malacarne, musicista e ingegnere del suono, collaboratore prezioso del progetto Oltremusica, che in questo caso ha proposto di estendere alla villa una linea di ricerca sviluppata nell’ambito del progetto Erc Nemus, coinvolgendo Simone Coen, con il quale il gruppo di ricerca aveva già collaborato al campionamento della copia del clavicembalo Trasuntino del 1547 realizzata da Roberto Livi.

Nemus, ospitato al dipartimento di ingegneria industriale dell’università di Bologna e diretto scientificamente dal professor Michele Ducceschi, studia il restauro digitale degli strumenti musicali storici: attraverso modelli matematici viene simulato il comportamento fisico dello strumento, generandone il suono in tempo reale.

Ma uno strumento non suona mai nel vuoto. Suona dentro uno spazio. Da qui l’interesse per un ulteriore elemento del patrimonio musicale: l’acustica dei luoghi nei quali la musica viene eseguita e ascoltata. Villa Bottini è così diventata essa stessa oggetto di studio. Le misurazioni sono state condotte da Giulia Fratoni, esperta di misure acustiche e responsabile di numerose campagne in teatri italiani, con la collaborazione di Riccardo Russo e Sebastian Duran e dello studente Marius Thomazeau.

Un altoparlante a dodici coni, il cosiddetto dodecaedro, capace di irradiare il suono in maniera il più possibile omnidirezionale, ha emesso nelle sale un segnale che attraversa progressivamente le frequenze di interesse per l’orecchio umano. Un microfono omnidirezionale ne ha registrato il comportamento nell’ambiente. Dall’elaborazione è ossibile ricavare la risposta all’impulso della sala, una sorta di impronta acustica dalla quale emergono caratteristiche come il tempo di riverberazione e l’intelligibilità. Le misure sono state ripetute in numerosi punti, così da costruire una vera e propria mappa acustica di Villa Bottini. L’obiettivo non è infatti soltanto descriverne l’acustica attraverso parametri, ma ricrearla digitalmente: all’interno di un software sarà possibile cambiare in tempo reale il punto di ascolto e sperimentare come strumenti musicali, canto e parlato vengano trasformati dalle diverse posizioni nello spazio.

In parallelo, Mirko Malacarne e Simone Coen hanno realizzato una seconda campagna di misurazioni maggiormente orientata al recording e all’ingegneria del suono, affiancando alla caratterizzazione scientifica dell’ambiente una prospettiva più direttamente musicale. Il software sviluppato a partire dalle misurazioni sarà distribuito gratuitamente attraverso i canali del progetto di ricerca. Esperienze analoghe hanno già avuto diffusione internazionale: anche Villa Bottini potrà così essere conosciuta non soltanto attraverso immagini e descrizioni, ma attraverso una delle sue caratteristiche più impalpabili e identitarie: la sua acustica.

È qui che questa esperienza incontra pienamente la filosofia di Toccare il Suono. Educare al suono significa imparare a riconoscere ciò che normalmente rimane nascosto nell’atto dell’ascolto. A giugno il pubblico aveva scoperto quanto microfoni, posizioni, scelte tecniche e interpretative contribuiscano alla costruzione di ciò che ascoltiamo. A settembre il passo successivo è stato interrogarsi su un elemento ancora più invisibile: quanto del suono che percepiamo appartiene allo strumento e quanto al luogo che lo accoglie?

“Toccare il Suono nasce proprio dall’idea di rendere percepibile ciò che nell’esperienza musicale normalmente non vediamo – spiega Fabrizio Datteri, presidente e direttore artistico di Musicalia Aps – Per questo abbiamo accolto con grande interesse la proposta arrivata attraverso Mirko Malacarne di mettere Villa Bottini a disposizione di questa ricerca. Dopo aver fatto entrare il pubblico dentro una registrazione, ci è sembrato quasi naturale fare un passo ulteriore: provare a comprendere e conservare digitalmente il suono dello spazio stesso. È anche questo un modo di educare all’ascolto”.

La campagna è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Comune di Lucca, che ha concesso gli spazi di Villa Bottini, favorendo un’iniziativa nella quale ricerca scientifica, patrimonio storico e divulgazione culturale si incontrano. L’auspicio è che Villa Bottini possa rappresentare il primo passo di un progetto più ampio. Lucca possiede un patrimonio straordinario di palazzi, teatri, chiese e sale nei quali architettura, storia e suono hanno convissuto per secoli. Campionarne e ricostruirne digitalmente l’acustica significherebbe conservare una parte del patrimonio che sfugge alle forme tradizionali di documentazione. E già questo avrebbe un valore eccezionale. Una mappa sonora digitale dei luoghi più rappresentativi di Lucca permetterebbe di conservarne le caratteristiche acustiche e, al tempo stesso, di renderle accessibili da ogni parte del mondo: non soltanto vedere un luogo, dunque, ma poter ascoltare come quel luogo suona.

Da questa base potrebbe poi svilupparsi una forma ancora più ampia di virtualizzazione. La ricostruzione sonora potrebbe essere integrata con ambienti tridimensionali esplorabili, nei quali muoversi virtualmente all’interno delle sale e accedere, nei diversi punti dello spazio, a contenuti interattivi: ascoltare musiche legate a quel luogo, osservare opere e documenti, leggere fonti storiche, incontrare ricostruzioni, testimonianze, immagini e approfondimenti. Non una semplice visita virtuale, quindi, ma uno spazio culturale digitale nel quale patrimonio architettonico, sonoro, musicale, artistico e documentario possano dialogare. Uno strumento di conservazione e ricerca, ma anche una straordinaria possibilità di divulgazione e di diffusione internazionale dell’immagine culturale di Lucca.

Villa Bottini potrebbe essere il primo tassello di questo percorso: da una villa da ascoltare a una Lucca da ascoltare. Affreschi, architetture e decorazioni possono essere fotografati, restaurati, catalogati. L’acustica, invece, esiste soltanto nell’istante in cui un suono incontra lo spazio. Campionarla significa, in qualche modo, conservarne la memoria.