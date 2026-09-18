A Pietrasanta 27 opere celebrano San Francesco: al via la mostra ‘Creatività e spiritualità’

Sono 27 le opere che, dal Complesso di Sant’Agostino ai locali del San Leone, in via Garibaldi, andranno a comporre il percorso espositivo Creatività e spiritualità nel nome di Francesco, un progetto nato a Pietrasanta dalla collaborazione fra gli Istituti Culturali del Comune e la Parrocchia del Duomo di San Martino per ricordare il Santo di Assisi, nell’ottavo centenario dalla sua morte, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Il taglio del nastro, domenica (20 settembre) alle 18, svelerà gli allestimenti che, con la curatela di Valentina Fogher, raccolgono le creazioni originali dei 22 artisti protagonisti dell’iniziativa, scelti attraverso una manifestazione d’interesse aperta dal Comune, alcuni bozzetti presenti nella Sala Luisi del Museo intitolato a Pierluigi Gherardi e altri provenienti da collezioni private.

“Questa percorso artistico – sottolinea il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – celebra la nostra identità più profonda: una comunità in cui il lavoro dell’ingegno e la maestria artigiana riescono a connettere realtà e linguaggi differenti, facendosi patrimonio collettivo. Ringrazio la Parrocchia del Duomo, gli Istituti Culturali e tutti gli artisti che, con la loro sensibilità, hanno saputo dare voce e forma al messaggio francescano e alla vocazione culturale di Pietrasanta”.

Nella Sala Luisi, che all’interno del Complesso di Sant’Agostino custodisce oltre 450 gessi provenienti dalle storiche gipsoteche della città, saranno messi in evidenza i bozzetti Madonna col Bambino, San Francesco d’Assisi e Santa Caterina, Rilievo con San Francesco con le stimmate, San Francesco abbraccia Cristo Crocifisso e San Francesco col crocifisso.

Nella saladelle Grasce, lungo via Sant’Agostino, troveranno spazio Monumento a San Francesco per Ospedale Padre Pio (bozzetto) di Antonio Berti; … che io porti amore di Veronica Fonzo; Phoenix di James Hager; San Francesco porta la parola di Cristo in Oriente di Tano Pisano; Ad ogni passo di Flavia Robalo; Il cantico del sole di Arturo Tomagnini; Sepultura, Laudato si’ mi’ Signore, per sora morte corporale, da cui null’omo vivente può scampare di Claudio Tomei; Fratello Sole, Sorella Luna di Gabriele Vicari e il bozzetto San Francesco dalla Gipsoteca dello Studio Lapis.

La sala del San Leone, infine, accoglierà Incontro di Barbara Agostini; Francesco in blu di Valente Cancogni; San Francesco e Sorella Morte di Matteo Castagnini; San Francesco di Barbara Craig; Freedom Cross di Eugenia Di Lorenzo; Il lebbroso di Maria Teresa Elena; L’abbraccio dell’ombra di Roberto Fiasella; San Francesco stai fresco di Massimiliano Merler; Cosa direbbe San Francesco? di Franca Moriconi; Crescita nello spazio e nel tempo di Angelo Mugnaini; Sora Acqua di Andrea Pucci; Fratello Sole, Sorella Luna di Letizia Serredi; In manibus tuis di Emma Tommasi e Francesco, l’eterna metamorfosi di Valentina Tozzi.

Il percorso espositivo resterà visitabile gratuitamente fino al 18 ottobre (orari: giovedì e venerdì 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19) e sarà accompagnato da alcune iniziative a tema. L’apertura della collettiva, domenica, vedrà un momento istituzionale nel salone dell’Annunziata, alla presenza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti, di Monsignor Roberto Canale, degli artisti e di Alessandro Tosi, docente dell’Università di Pisa e Direttore del locale Museo della Grafica, che introdurrà la mostra con un intervento critico.