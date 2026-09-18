L'appuntamento|
Al Bucaneve il libro di Cristina Casati ‘Le radici nel vuoto’
Venerdì (18 settembre) alle 18,15 al Centro di cittadinanza. Dialogono con l’autrice Elisa Bertoni e Claudio Orsi
Venerdì (18 settembre) alle 18,15 al Centro di cittadinanza Oltreserchio Il Bucaneve di Santa Maria a Colle (via della Cittadinanza, 559), per la serie Incontri letterari, si presenta il libro Le radici nel vuoto (Albatros, 2026) di Cristina Casati. Focus del romanzo una storia familiare segnata dalle tempeste della vita e dagli eventi che attraversano il Novecento. Sono soprattutto le figure femminili, resilienti e ribelli, a occupare il cuore della narrazione.
In qualunque situazione e luogo si trovino. Sempre pronte a ripartire. C’è soprattutto la volontà di rinascere nella storia della giovane Jenja che narra la sua avventurosa fuga dalla Russia della rivoluzione verso l’Italia. Alla conquista del suo sogno di diventare pianista. Sono presenti poi anche le storie di altre appassionanti protagoniste. Le radici nel vuoto diventa così anche una riflessione sul significato dell’appartenenza e sulla possibilità di conservare le proprie radici quando gli avvenimenti della vita sembrano cancellare ogni punto di riferimento. Un romanzo che mette al centro la capacità di sopravvivere alle fratture del passato. Senza dimenticarle, trovando, proprio nella memoria, la possibilità di guardare nuovamente al futuro. Casati, appassionata di storia contemporanea e memoria familiare, è nata a Londra e si è laureata in Gran Bretagna in relazioni internazionali e francese. Il volume è il suo primo romanzo. Dialogano con l’autrice Elisa Bertoni e Claudio Orsi.
Nello stesso giorno (venerdì 18 settembre) alle 150 riprende anche il Musicando, appuntamento settimanale gratuito per fare musica e cantare del Centro Il Bucaneve.