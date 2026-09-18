Al Bucaneve il libro di Cristina Casati ‘Le radici nel vuoto’

In qualunque situazione e luogo si trovino. Sempre pronte a ripartire. C’è soprattutto la volontà di rinascere nella storia della giovane Jenja che narra la sua avventurosa fuga dalla Russia della rivoluzione verso l’Italia. Alla conquista del suo sogno di diventare pianista. Sono presenti poi anche le storie di altre appassionanti protagoniste. Le radici nel vuoto diventa così anche una riflessione sul significato dell’appartenenza e sulla possibilità di conservare le proprie radici quando gli avvenimenti della vita sembrano cancellare ogni punto di riferimento. Un romanzo che mette al centro la capacità di sopravvivere alle fratture del passato. Senza dimenticarle, trovando, proprio nella memoria, la possibilità di guardare nuovamente al futuro. Casati, appassionata di storia contemporanea e memoria familiare, è nata a Londra e si è laureata in Gran Bretagna in relazioni internazionali e francese. Il volume è il suo primo romanzo. Dialogano con l’autrice Elisa Bertoni e Claudio Orsi.