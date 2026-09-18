“Alcune eredità continuano a vivere”: il sindaco Pardini alla mattinata in ricordo di don Maggini

“Celebrare don Emilio Maggini a cento anni dalla sua nascita, significa ricordar e una parte della storia di Lucca . Ma significa soprattutto riconoscere che alcune eredità continuano a vivere : nelle istituzioni che ha contribuito a creare, nella musica che ha fatto conoscere, nelle persone che ha formato e in quella vocazione musicale che ancora oggi è parte profonda dell’identità della nostra città”.

“Una comunità che conosce e riconosce le proprie radici – ha detto il sindaco – è anche una comunità più capace di costruire il proprio futuro”. La mattinata è stata organizzata dalla biblioteca diocesana di Lucca Monsignor Agresti. Hanno partecipato, tra gli altri, il direttore don Rodolfo Rossi e l’arcivescovo Paolo Giulietti. “Credo che sia nostro dovere, come istituzioni, essere presenti in momenti come questo” ha dichiarato il primo cittadino.