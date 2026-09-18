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“Alcune eredità continuano a vivere”: il sindaco Pardini alla mattinata in ricordo di don Maggini
“Una comunità che conosce e riconosce le proprie radici è anche una comunità più capace di costruire il proprio futuro”
“Celebrare don Emilio Maggini a cento anni dalla sua nascita, significa ricordare una parte della storia di Lucca. Ma significa soprattutto riconoscere che alcune eredità continuano a vivere: nelle istituzioni che ha contribuito a creare, nella musica che ha fatto conoscere, nelle persone che ha formato e in quella vocazione musicale che ancora oggi è parte profonda dell’identità della nostra città”.
Lo ha detto il sindaco di Lucca Mario Pardini oggi (18 settembre) partecipando alle celebrazioni per il centenario della nascita di monsignor Emilio Maggini, ospitate dal seminario arcivescovile di Lucca
“Una comunità che conosce e riconosce le proprie radici – ha detto il sindaco – è anche una comunità più capace di costruire il proprio futuro”. La mattinata è stata organizzata dalla biblioteca diocesana di Lucca Monsignor Agresti. Hanno partecipato, tra gli altri, il direttore don Rodolfo Rossi e l’arcivescovo Paolo Giulietti. “Credo che sia nostro dovere, come istituzioni, essere presenti in momenti come questo” ha dichiarato il primo cittadino.