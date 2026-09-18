Gli ottant’anni di Lisandro Rota, dalla pittura paesaggista alle celebri ‘signorine’

Compleanno importante da festeggiare per Lisandro Rota.

Oggi (18 settembre) il noto ed apprezzato artista lucchese compie 80 anni. Dal 1969 nel mondo dell’arte, è conosciuto soprattutto per i quadri che ritraggono le sue caratteristiche ‘signorine’. Ma anche per tante altre caratteristiche opere. Lo abbiamo incontrato nella sua casa studio di San Donato.

In occasione della felice ricorrenza, ci ha accolti con sua moglie Paola con la quale è sposato da ben 53 anni. Donandoci quest’intervista su Lucca in Diretta che racchiude parte della sua vita. “Per me fare arte sin dagli inizi – dice Lisandro Rota – è stato puro divertimento. Ho iniziato il mio percorso da autodidatta. Inizialmente ho fatto della pittura paesaggistica e di tipo post macchiaiola. Il primo quadro che ho realizzato nella mia vita è un paesaggio fatto dal vero sull’Ozzeri a circa vent’anni. Ormai qualche annetto fa. Ho giocato poi artisticamente anche con opere sull’ecologia quando mia figlia era piccola”.

L’arte di Lisandro Rota è così cambiata nel tempo, perfezionandosi. Nel corso degli anni l’artista ha raffigurato opere facenti parte di un mondo fantastico o surreale. Per poi, con l’arrivo del nuovo millennio, realizzare con colori accesi e vibranti i suoi personaggi. Che ancora oggi lo contraddistinguono e lo hanno reso famoso. E non solo a Lucca. “Soprattutto – mette in luce l’artista lucchese – questa fase è presente da circa il 2003. Prima le figure che facevo erano anche scheletriche. In seguito sono arrivate le mie amate ‘signorine’. Corpulente e dai connotati formosi, inserite in scene di vita quotidiana dal tema vario e dal tocco ilare ma anche ironico. Talvolta fra il leggero ed il debordante. Il colore e le atmosfere giocose di questi miei quadri, riescono sempre a lasciarti un qualcosa di colorato e positivo. In qualunque situazione ti trovi”.

Dopo essere approdato allo stile e alle modalità odierne, Lisandro Rota è un artista che ha saputo giocare sia con le immagini realizzate dal tocco del suo pennello che con le parole dei suoi racconti. Creati su terra, cielo o mare e poi portati su tela. “In una mia opera – mette in evidenza – ci sono degli squali ed una signorona che capisce che non è il momento ideale per giocare a palla. Ne I desideri della signora Mariac’è il genio di Walt Disney. La signora Maria ha un secchio ed una granata e desidera un aspirapolvere che il genio della lampada fa apparire e le dona. Ne L’ereditàci sono invece una donnona ed un bambinone che ha già in sé la robustezza che la signora gli lascerà. Nelle donne corpose che raffiguro – mette in luce – c’è quasi sempre dietro un racconto o un insegnamento particolare. A me – prosegue – piacciono le figure femminili che ho creato e donano alle persone un sorriso. Non sempre riesco a creare un certo tipo di messaggio. A livello commerciale, sono preferite le ‘signorine’ che non hanno un pensiero troppo laborioso dietro. Ma che bello vederle librarsi come libellule leggere verso il cielo!”.

Rota ha un repertorio innumerevole di storie da raccontare con i suoi personaggi. Non solo riesce a farci sorridere. Ma spesso con la sua poliedrica maestria pittorica, ci dona momenti di pura libertà immaginativa. Fra l’ilare e l’ironico. “In In qualche modo riusciremo a riveder le stelle, c’è lo scambio dei ruoli fra la bambina imbronciata che pulisce con il mocio e la signora in terra che sta giocando. Invece in L’importante è avere una mascherina ecco il contrasto fra la mascherina e i volti. Non proprio perfetti ma nemmeno curati, visto anche il periodo di quel momento di pandemia. Presento anche un omaggio al ricordo della vittoria dell’Italia sulla Germania nel Mondiale di calcio 1970 che io non riuscii a vedere perché all’epoca ero militare. Non dimentico nemmeno Eva che fa il bucato con le foglie e infine un altro mio celebre Nemmeno i pesci rossi sono gli stessi di una volta”.

Nel 2009 per l’artista lucchese avverrà un episodio che si rivelerà determinante. “Tramite un mio amico corniciaio – dice Lisandro Rota – ho iniziato a entrare in contatto maggiormente con delle persone che poi venderanno tanti miei lavori. Questo è stato un passo per me molto importante nell’arte. Facendomi ancor più conoscere non solo nel Bel paese ma anche al di fuori. Recentemente – aggiunge – ero in vacanza a Lecce. Mi ha fatto un immenso piacere accorgermi durante una passeggiata che era presente un negozio con diverse mie opere. Quando sono entrato all’interno e mi sono presentato, la proprietaria mi ha accolto con una gioia immensa. Facendo anche delle foto insieme con me. Le mie stampe sono quindi, con grande soddisfazione, in giro per tutta Italia ma anche in altri tantissimi posti all’estero. Quando qualcuno che conosco vede le mie cose, spesso poi mi contatta”.

Il repertorio di opere di Lisandro Rota è quindi entrato nell’orbita e conosciuto da tante persone. “Ho molti riscontri positivi – mette in luce l’artista lucchese – anche dall’estero. Soprattutto in America, Singapore o in altre zone d’Europa. E non solo recenti. In luoghi dove ho anche venduto dei dipinti originali. E non avendo lì nemmeno un commercio strutturato”.

Rota ha poi esposto in numerose mostre, riscuotendo sempre un indiscusso successo. Inoltre è presente in svariate collezioni in giro per il mondo. “Nel periodo – racconta – che avevo il negozio di acquari che poi ho chiuso nel 2008, ho partecipato anche a qualche premio vincendolo. Quando feci nel 2010 la mostra alla Fondazione Banca del Monte di Lucca ebbi un bellissimo risultato. Anche per il tipo di pittura che faccio abitualmente fu davvero un’opportunità significativa. Da lì in poi – prosegue – ho fatto parecchie altre mostre. Tre anni fa ho realizzato anche una bella esposizione ad una Galleria di Sanremo. Recentemente ho partecipato invece alla collettiva estiva Arte al Plurale a Sillico curata dal critico d’arte Pier Alessandro Fossati. Grazie a Dio – prosegue Rota – diverse persone apprezzano i miei lavori e mi cercano come artista. Ultimamente una casa editrice tedesca, per tre edizioni diverse, ha voluto creare un volume guida. Che è stato stampato in lingua tedesca, con dodici immagini delle mie caratteristiche donne. Nello specifico – prosegue – è un libro regalo motivazionale e artistico con dei particolari raccontini e poesie scritti da donne. A dicembre 2026 uscirà il terzo volume”.