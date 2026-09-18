Grandi ospiti e concorsi per il Lucca Film Festival dal 26 settembre: c’è anche il premio alla carriera a Nanni Moretti

LUCCA – Anteprime internazionali, grandi maestri del grande schermo, mostre e iniziative diffuse nel cuore della città. Lucca apre le porte al mondo del cinema che torna come ogni anno ad affacciarsi alle nostre mura.

Dal 26 settembre al 4 ottobre si terrà la ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, la manifestazione a ingresso gratuito diretta da Nicola Borrelli e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un cartellone ricco di appuntamenti tra il Concorso internazionale lungometraggi, il concorso cortometraggi, le sezioni Lucca Film Festival for Future, Scrivere Cinema, Over The Reale la notte di Lucca Effetto Cinema.

A presentare la 22esima edizione, il presidente di Lucca Film Festival, Nicola Borrelli: “Per la 22esima edizione di Lucca Film Festival avremo un programma ricchissimo con più di 120 proiezioni e ospiti nazionali e internazionali, due mostre a Palazzo Guinigi. Ma quest’anno è un festival particolarmente musicale, abbiamo un musical dedicato all’opera e un altro dedicato ai raider di Milano e la musica rap. Spazio anche ad una dedica a San Francesco, una retrospettiva completa su tutto quello che è stato fatto per gli 800 anni della morte del santo. Come al solito faremo in modo di portare a Lucca grandi autori che abbiamo per farli incontrare con il grande pubblico. Ci saranno tante proiezioni e ci saranno anche tanti giovani, giovani autori, artisti e dei concorsi del festival che ne sono il cuore. Tre concorsi, tutte opere rigidamente nel primo italiano, opere tutto il mondo, e come al solito una particolare attenzione ai giovani registi, opere prime, seconde e terze”.

Il parterre degli ospiti e dei riconoscimenti alla carriera vede protagonisti grandi nomi della scena cinematografica mondiale. Julian Schnabel sarà a Lucca il 27 e 28 settembre per ritirare il premio alla carriera, presentare in anteprima il film In the hand of Dante in collaborazione con Netflix, tenere una masterclass al Cinema Astra ed essere omaggiato con una retrospettiva. Giancarlo Giannini presenterà il 29 settembre il film cubano Baracoa, mentre il 2 ottobre Liliana Cavani riceverà il premio alla carriera, incontrerà il pubblico e vedrà proiettati i suoi storici lavori dedicati a San Francesco. Il 3 ottobre Nanni Moretti riceverà il premio alla carriera accompagnando la proiezione di Io sono un autarchico restaurato, e nella stessa giornata Nicolas Winding Refn ritirerà il Golden Panther Award presentando l’anteprima del thriller Her Private Hell. La giornata di chiusura del 4 ottobre vedrà Gordon Getty e il regista Martin Guigui presentare l’anteprima italiana di Plump Jack al Cinema Centrale, prima del gran finale al Cinema Astra con Giovanni Veronesi, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando per la proiezione di Dio Ride. Tra gli altri ospiti premiati e presenti figurano Donatella Finocchiaro, Šarūnas Bartas, Francesco Aloi, la costumista Premio Oscar Franca Squarciapino, Michele Riondino, Julien Temple, Elie Chouraqui, Jaco Van Dormael, Alex Infascelli, Valia Santella e Veronica Lucchesi.

Sul fronte dei concorsi, la selezione internazionale dei lungometraggi propone dodici opere in anteprima italiana valutate da una giuria composta da Šarūnas Bartas, Franca Squarciapino e Michele Riondino. La competizione dei cortometraggi conta anch’essa dodici titoli affiancati da sette opere fuori concorso firmate da autori come Charlie Kaufman e Natalie Musteata, mentre la sezione Lucca Film Festival for Future, presieduta da Donatella Finocchiaro e realizzata con Sofidel, premia i registi under 35 legati ai temi della sostenibilità. Il programma si arricchisce con la Rassegna San Francesco ‘800 dedicata all’ottavo centenario del Santo, con la notte evento di Lucca Effetto Cinema il 26 settembre nel centro storico, con i laboratori di sceneggiatura di Scrivere Cinema, con la videoarte di Over The Reale con le mostre ospitate a Palazzo Guinigi e San Micheletto.

Mario Pardini, sindaco di Lucca, ricorda l’importanza di festival e del legame con la nostra città: “Come potete vedere la manifestazione, attira molte personalità cittadine, come le fondazioni bancarie della città, associazioni e privati. Stiamo parlando di un festival proprio della città, che con la sua storia, porta il nome di Lucca nel mondo e Lucca diventa punto di riferimentod del mondo del cinema”

Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, mette in luce il ruolo chiave della rassegna: “Anche quest’anno il Lucca Film Festival porterà nella nostra regione i grandi nomi del cinema internazionale, trasformando la città di Lucca in una vera città del cinema. Un’iniziativa che, fin dalla prima edizione, Fondazione Sistema Toscana sostiene e accompagna con grande interesse, come luogo di incontro di talenti affermati, insieme alle nuove proposte e agli autori più innovativi cinematografia internazionale”.

Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sottolinea la vocazione culturale dell’evento: “La capacità di rinnovarsi nelle proposte e nei linguaggi, omaggiando il territorio con una proposta culturale di grande prestigio, è da sempre uno dei grandi punti di forza del Lucca Film Festival. La varietà del programma, che spazia tra lungometraggi, mostre e masterclass, si conferma un’occasione privileged di incontro e confronto tra professionisti e appassionati, sempre con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni, in un dialogo continuo tra le forme d’arte più tradizionali e le nuove espressioni della contemporaneità”.ù

Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, ricorda quanto è importante l’evento per le nuove generazioni: “Come è stato ricordato il contratto di investimento della fondazione, nel campo della valorizzazione di Lucca come città del cinema risale all’impegno di Vincenzo Placido. Quindi noi siamo particolarmente onorati, che oggi (18 settembre) si presenti un programma di grande impegno che va ben oltre quindi questi iniziali interventi pionieristici. Tutti gli anni ci incontriamo con Nicola Borelli, ci propone il programma e ci chiede se ci sono delle proposte. Noi puntiamo sulla puntiamo valorizzazione dei giovani e quindi ogni anno proponiamo anche di valorizzare qualche opera nuova di giovani artisti che sono legati al territorio e lo faremo anche queste e che li facciamo, lo faremo anche quest’anno”.