L'evento|
Il centro storico di Lucca si prepara a trasformarsi in un immenso set a cielo aperto con Lucca Effetto Cinema
Appuntamento il 26 settembre con eventi in città. il main event ‘Post Credits – The story ends. The night begins’ in piazza S.Francesco
Il centro storico di Lucca si prepara a trasformarsi in un immenso set a cielo aperto in cui il grande schermo incontra lo spettacolo dal vivo, la musica e le arti performative. Sabato (26 settembre) torna infatti la quattordicesima edizione di Lucca Effetto Cinema, la celebre manifestazione inserita all’interno del Lucca Film Festival diretta da Irene Passaglia affiancata da Riccardo Santabarbara. Per una notte intera, piazze, strade, corti e attività commerciali del cuore cittadino cambieranno volto grazie a un ricco programma di interventi di teatro, danza e performance ispirati all’immaginario cinematografico.
L’edizione 2026 della rassegna punta ad ampliare la propria proposta esplorando linguaggi che spaziano dalla divulgazione scientifica alla cultura pop, coinvolgendo attivamente il pubblico in nuove forme di partecipazione. Tra i punti saldi del programma confermata la presenza di Salotto Lec, il format nato nel 2025 nato per raccontare il cinema e i suoi retroscena attraverso incontri informali e conversazioni con ospiti ed esperti del settore.
Tra le novità principali di quest’anno spicca il main event intitolato Post Credits – The story ends. The night begins, realizzato in collaborazione con la Scuola Imt Alti Studi Lucca. Pensato come il momento culminante e riaggregativo dopo il percorso diffuso per le vie del centro, l’appuntamento si terrà in piazza San Francesco, dove la serata cambierà ritmo a partire dalle 21,30 con il talk Prendersi cura delle parole. Quinto potere, libertà di espressione e ricerca.
L’incontro vedrà protagoniste Fabiana Konopka ed Elena Miscischia, dottorande della Scuola Imt Alti Studi Lucca, affiancate dalla giornalista e critica cinematografica Chiara Nicoletti. A seguire, dalle 22,30, la piazza si accenderà con il dj set dei Miscela per far proseguire la festa oltre i titoli di coda della manifestazione.
In attesa del 26 settembre, gli organizzatori sveleranno nei prossimi giorni la mappa ufficiale dell’evento con tutte le realtà partecipanti e i luoghi coinvolti.