Il centro storico di Lucca si prepara a trasformarsi in un immenso set a cielo aperto con Lucca Effetto Cinema

Il centro storico di Lucca si prepara a trasformarsi in un immenso set a cielo aperto in cui il grande schermo incontra lo spettacolo dal vivo, la musica e le arti performative. Sabato (26 settembre) torna infatti la quattordicesima edizione di Lucca Effetto Cinema, la celebre manifestazione inserita all’interno del Lucca Film Festival diretta da Irene Passaglia affiancata da Riccardo Santabarbara. Per una notte intera, piazze, strade, corti e attività commerciali del cuore cittadino cambieranno volto grazie a un ricco programma di interventi di teatro, danza e performance ispirati all’immaginario cinematografico.