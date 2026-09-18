Il Settecento musicale a Lucca arriva nella chiesa di Santa Maria Forisportam

A tenere il concerto del progetto promosso da Animando – Centro di Promozione Musicale sarà l’orchestra “Nuova Europa” – Associazione Omega, diretta da Alan Freiles, con Filip Jeska al violino, Francesca Fiore al violoncello e Mio Tamayama al contrabbasso. In programma musiche di Gaetano Donizetti, Giovanni Bottesini e Giovanni D’Ambrosio, in un percorso dedicato alla grande tradizione italiana e, in particolare, alla figura di Bottesini, celebre virtuoso del contrabbasso soprannominato il “Paganini del contrabbasso”.

A dare ulteriore prestigio all’appuntamento è la presenza di tre musicisti dalla solida esperienza internazionale. Filip Jeska, violinista di origine polacca, è membro fondatore dell’Archos Quartet e ha collaborato con importanti orchestre e istituzioni europee. Francesca Fiore, violoncellista, ha sviluppato la propria formazione tra Italia, Svizzera e Germania e dal 2022 è membro stabile dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Mio Tamayama, nata a Tokyo, è dal 2021 Vorspielerin alla Staatsorchester Hannover, affiancando all’attività orchestrale quella concertistica e didattica.